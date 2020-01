© Copyright : DR

Aucune contamination au coronavirus (2019-nCoV) n'a été enregistrée jusqu'ici au Maroc, rassure mercredi le ministère de la Santé.

Les trois cas suspects, détectés par le Système national de veille et de surveillance épidémiologique, se sont avérés être atteints de grippe saisonnière et non par le coronavirus, précise le ministère dans un communiqué parvenu à la MAP.

Le ministère insiste ainsi que les rumeurs faisant état de cas d'infection par ce nouveau virus sont "dénuées de tout fondement".

Pour éviter l'infection par cette maladie et prévenir la transmission des virus respiratoires en général, le ministère recommande aux citoyens de respecter scrupuleusement les règles d'hygiène habituelles, à savoir : se laver les mains en permanence, se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d'éternuements et éviter tout contact étroit avec les malades présentant des symptômes d'infection respiratoire.

Le ministère affirme enfin qu'il tiendra l'opinion publique régulièrement informée de toute nouveauté à ce sujet.