826 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés dans le Royaume, du dimanche 9 au lundi 10 août. Les cas testés positifs s'élèvent à 34.063. Voici le bilan de la propagation du Covid-19 au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

826 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés au Maroc en 24 heures, portant à 34.063 cas le nombre total des personnes testées positives au nouveau coronavirus, annonce le ministère de la Santé, ce lundi 10 août à 18h00.

Le nombre des patients actifs a considérablement augmenté ces derniers jours. Il s’élève désormais à 9.023.

Le ministère de la Santé a recensé 18 décès, mais 1.177 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel à 516 morts et 24.524 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc, le 2 mars 2020.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 1.438.032, ce qui porte le nombre global de tests de dépistages réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 1.472.095.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie au Maroc, il suffit de cliquer sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, la situation demeure très inquiétante en Algérie. Dans ce pays, 498 nouveaux cas de Covid-19 et 10 décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 35.712, alors que le nombre de décès s’élève à 1.312, annonce ce lundi 10 août une source officielle à Alger.

En Tunisie, 19 nouveaux cas ont été enregistrés hier dimanche, le nombre de cas confirmés s’élève à 1.697. Celui des morts provoquées par le Covid-19 se porte toujours à 51 alors que 1.263 individus se sont totalement rétablis.

En Mauritanie, le nombre de contamination continue de baisser de manière significative et ce, en dépit du déconfinement et de la fin de l’interdiction des déplacements entre les régions. Ainsi, durant les dernières 24 heures, seulement 8 cas ont été enregistrés et aucun décès lié au Covid-19 n’a été signalé depuis le 30 juin dernier. Le pays compte actuellement 6.518 cas confirmés dont 5.580 guérisons et 157 décès pour un nombre total cumulé de 63.874 tests effectués.

En Afrique, le nombre de cas confirmés de Covid-19 a atteint 1.036.564, a révélé dimanche le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).

Le CDC Afrique, une agence sanitaire spécialisée qui dépend de la Commission de l'Union africaine (UA), a indiqué dans une mise à jour que le nombre total de cas confirmés de Covid-19 était passé de 1.022.084 samedi à 1.036.564 dimanche, soit 14.480 nouveaux cas en 24 heures.

Le nombre total de décès causés par la pandémie a quant à lui augmenté de 505, passant de 22.461 samedi à 22.966 dimanche, selon le CDC Afrique.

L'agence continentale de contrôle et de prévention des maladies a également indiqué que 723.040 personnes infectées par le Covid-19 s'étaient à ce jour rétablies en Afrique. Avec 553.188 cas, l'Afrique du Sud est à ce jour le pays le plus touché d'Afrique en termes de cas confirmés. Elle est suivie par l'Egypte et le Nigeria.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 731.518 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11h00 GMT.

Plus de 19.884.260 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 11.879.100 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Certains pays ne testent que les cas graves, d'autres utilisent les tests en priorité pour le traçage et nombre de pays pauvres ne disposent que de capacités de dépistage limitées.

Sur la journée de dimanche, 4.117 nouveaux décès et 213.167 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus grand nombre de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l'Inde avec 1.007 nouveaux morts, le Brésil (572) et les États-Unis (532).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 162.938 décès pour 5.044.864 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Au moins 1.656.864 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 101.049 morts pour 3.035.422 cas, le Mexique avec 52.298 morts (480.278 cas), le Royaume-Uni avec 46.574 morts (310.825 cas), et l'Inde avec 44.386 morts (2.215.074 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 85 décès pour 100.000 habitants. Viennent ensuite le Royaume-Uni (69), le Pérou (64), l'Espagne (61), et l'Italie (58).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 84.668 cas (49 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4.634 décès (zéro nouveau), et 79.232 guérisons.

L'Amérique latine et les Caraïbes totalisaient lundi à 11h00 GMT 220.067 décès pour 5.563.965 cas, l'Europe 213.353 décès (3.355.187 cas), les Etats-Unis et le Canada 171.955 décès (5.164.268 cas), l'Asie 72.391 décès (3.480.272 cas), le Moyen-Orient 30.137 décès (1.247.825 cas), l'Afrique 23.269 décès (1.049.405 cas), et l'Océanie 346 décès (23.344 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d'augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.