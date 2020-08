© Copyright : DR

693 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés dans le Royaume, du vendredi 31 juillet au samedi 1er août. Les cas testés positifs s'élèvent à 25.015. Voici le bilan de la propagation du Covid-19 au Maroc et à l'étranger, avec des infographies sur l'évolution de la pandémie.

Le nombre des patients actifs a considérablement augmenté ces derniers jours. Il s’élève désormais à 6.688.

Le ministère de la Santé a recensé 14 décès, mais 302 guérisons en 24 heures, portant le bilan officiel à 367 morts et 17.960 rémissions depuis le début de l'épidémie au Maroc, le 2 mars 2020.

Le nombre total des cas testés négatifs au Covid-19 après le résultat d'analyses effectuées en laboratoire s’élève à 20.881, ce qui porte le nombre global de tests de dépistages réalisés au Maroc, depuis le 1er mars 2020, à 1.248.924.

Pour suivre en temps réel l’évolution de la pandémie au Maroc, il suffit de cliquer sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, la situation demeure très inquiétante en Algérie. Dans ce pays, 556 nouveaux cas de Covid-19 et 13 décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, ce qui porte le nombre de cas confirmés à 30.950, alors que le nombre de décès s’élève à 1.223, annonce samedi 1er août une source officielle à Alger.

En Tunisie, le dernier bilan, communiqué tard dans la soirée de vendredi, fait état de 21 nouveaux cas. Le bilan des cas confirmés s’élève ainsi à 1.535. Celui des morts provoquées par le Covid-19 se porte toujours à 50 alors que 1.195 individus se sont totalement rétablis à la même date (soirée du vendredi).

Pour la Mauritanie, on recense 2 nouveaux cas, selon un bilan non officiel. Au total, le pays enregistre 6.297 cas, 157 morts et 4.889 rémissions.

La pandémie a fait plus de 680.000 morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin 2019 en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11h00 GMT.

Plus de 17,6 millions de cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

L'état d'urgence a été déclaré dans la touristique région japonaise d'Okinawa à la suite d'une "propagation explosive" du coronavirus, selon les autorités. La population est invitée à se confiner pendant deux semaines. "Nous assistons à une propagation explosive des infections. Nous déclarons l'état d'urgence" jusqu'au 15 août, a indiqué le gouverneur de la région, Denny Tamak, ajoutant que les hôpitaux étaient submergés par cette flambée des contaminations.

Hong Kong a ouvert un hôpital de campagne de 500 lits pour prendre en charge des malades du Covid-19 face à une nouvelle vague de contaminations. L'hôpital ouvre au lendemain de l'annonce par la cheffe du gouvernement Carrie Lam du report des législatives à l'année prochaine, officiellement à cause de l'épidémie.

Le leader de l'Eglise de Shincheonji de Jésus, qui avait été un foyer d'infection en Corée du Sud en février, a été arrêté pour entrave à la politique gouvernementale de lutte contre la propagation de l'épidémie. Le chef de cette église -une secte pour ses détracteurs- est accusé d'avoir donné aux autorités sanitaires des registres inexacts des rassemblements de son église, et de fausses listes de ses membres.

Touchée de plein fouet par la crise du secteur causée par l'épidémie, la compagnie aérienne la plus importante d'Amérique latine, le groupe brésilo-chilien LATAM va supprimer 2.700 emplois, soit un tiers de ses effectifs. De leurs côtés, les pilotes du transporteur britannique British Airways ont approuvé un plan prévoyant des baisses de salaires temporaires de 20% pour limiter à 270 les licenciements secs.

Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement touché avec 153.314 morts, suivis du Brésil (92.475), du Mexique (46.688), du Royaume-Uni (46.119) et de l'Inde (36.511).

Le Mexique a enregistré un nouveau record d'infections, avec 8.458 nouveaux cas comptabilisés en 24 heures, selon le secrétariat mexicain à la Santé. Cela porte à 424.637 le nombre total de contaminations dans ce pays.

En Colombie, le nombre des décès liés au Covid-19 dépasse désormais les 10.000. Selon le ministère de la Santé, 295 décès et 9.488 contaminations ont été enregistrés en 24 heures, ce qui porte le total des morts à 10.105 pour 295.508 cas dépistés.

Les Etats-Unis ont enregistré vendredi 1.442 nouveaux décès en 24 heures. C'est le quatrième jour d'affilée que les Etats-Unis déplorent plus de 1.200 morts en 24 heures.

"Cette pandémie est une crise sanitaire comme on n'en voit qu'une par siècle, et ses effets seront ressentis pour les décennies à venir", a averti le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.