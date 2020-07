© Copyright : Saad Zouhri

Au vu du non-respect constaté des mesures sanitaires dans trois unités de transformation de fruits rouges, ayant conduit à l’apparition d’un cluster de transmission du coronavirus à Lalla Mimouna, dans la région de Kénitra, les responsables de ces unités seront entendus par la Justice.

Le communiqué est signé par le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Souk Larbaâ El Gharb.

Rendu public ce mercredi 22 juillet, il en ressort que de nombreux manquements aux règles sanitaires dictées par les autorités pour limiter la propagation du coronavirus ont été constatés dans les trois unités où plusieurs cas de Covid-19 ont été avérés.

Partant de ce constat, les responsables de ces unités industrielles ainsi que les personnes en charge du transport des ouvrières seront poursuivis en justice. Ces individus devront ainsi comparaître devant un juge, et répondre de leurs actes.

"Sur la base des résultats des enquêtes judiciaires ordonnées par le parquet général concernant les circonstances de propagation de la Covid-19 au sein de trois unités de conditionnement de fruits rouges à Lalla Mimouna dans la province de Kénitra et qui ont révélé un soupçon de manquement au respect des mesures de prévention et de précaution édictées par les autorités publiques pour enrayer la propagation de cette situation épidémiologique et garantir la sécurité des personnes, il a été décidé de poursuivre certains responsables de la gestion des unités de production susmentionnées, ainsi que certains individus chargés du transport des ouvriers, pour violation des dispositions de l'article 4 de la loi relative à l'état d'urgence sanitaire et de les convoquer à comparaître devant le tribunal pour qu'ils soient jugés conformément à la loi", indique un communiqué du Procureur du Roi.