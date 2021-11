© Copyright : Saad Uakkas

Houyame Hakmi et Saad Uakkas ont pris part aux travaux de la conférence internationale des jeunes sur le changement climatique (COY16), à Glasgow du 28 au 31 octobre 2021. Ils doivent également participer à la 26e conférence annuelle de l'ONU sur le climat (COP26).

Le Maroc était représenté à la conférence internationale des jeunes sur le changement climatique (COY16) par Houyame Hakmi et Saad Uakkas. Ces deux délégués ont partagé les projets nationaux portant sur la lutte contre les changements climatiques. Ils ont également présenté la déclaration des jeunes élaborée par l’université Mohammed VI Polytechnique en faveur d'un environnement durable, et qui a été signée par plus de 2.500 jeunes Marocains.

Houyame Hakmi est l'une des trois étudiantes de la Faculté de gouvernance, d'économie et de sciences sociales de l'université Mohammed VI Polytechnique qui vont présenter, lors de la COP26, une Charte des universités vertes afin d'amener les universités africaines à travailler ensemble sur la question du changement climatique lors d'une manifestation organisée dans le pavillon marocain.

De son côté, Saad Uakkas représente l'Association du Gharb pour la protection de l'environnement. Il va partager les engagements et les projets environnementaux locaux et nationaux réalisés par les ONG et les jeunes Marocains. Il plaidera également en faveur de l'inclusion des jeunes dans les décisions relatives au climat.

La conférence internationale des jeunes sur le changement climatique (COY16) a vu la participation de plus de 500 jeunes militants en provenance de plus de 120 pays. La conférence comprenait des ateliers, et des discussions de haut niveau avec des parties prenantes et des experts, des sessions de consultation et des ateliers de formation.

Les participants ont rédigé et adopté une déclaration mondiale des jeunes sur le climat, qui sera présentée aux dirigeants mondiaux au cours de la COP26 afin de partager les préoccupations et les recommandations des jeunes.