Le 4 Décembre, l’Association de la Zone Industrielle d’Aîn Sebaâ-Hay Mohammadi (AZIAN) et l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca (ENCG-C) ont signé une convention de partenariat, au siège de la préfecture d’Ain Sebaâ Hay-Mohammadi.

La cérémonie de signature a été présidée par Hassan Benkhayi, gouverneur de la Préfecture d’Arrondissements de Ain Sebaâ Hay-Mohammadi, en présence de Mohammed Fikrat, président d’AZIAN, de Smail Kabbaj, Directeur de l’ENCG-C et des représentants du Conseil d’Administration d’AZIAN et des membres du corps professoral et de direction de l’ENCG-C.

La convention de partenariat entre AZIAN et ENCG-C, appuyée par la Préfecture d’Ain Sebaâ-Hay Mohammadi, a pour objectifs de développer des actions communes et concertées pour la promotion de la formation, la recherche et développement, l’entreprenariat et l’insertion professionnelle des lauréats de l’école, et aussi de faire bénéficier les salariés des entreprises membres d’AZIAN des formations, initiales et continues, dispensées par l’ENCG-C.

AZIAN, en tant qu’association socialement responsable, réitère à travers cette convention, son engagement d’ouverture sur les établissements de formation et de recherche. Elle mettra à la disposition de l’ENCG-C son réseau, pour développer des projets d’intérêt commun porteurs de valeur pour l’ensemble des parties prenantes.

L’Association de la Zone Industrielle d’Ain Sebaâ-Hay Mohammadi est une association à but non lucratif. Elle a été créée en juillet 2016 pour donner une nouvelle impulsion de développement et représenter les acteurs économiques de la zone industrielle la plus ancienne du Maroc avec 100 ans d’activités économiques et industrielles sur 435 hectares, plus de 500 entreprises générant plus de 38.000 emplois dans 30 branches d’activité. AZIAN vise à contribuer à l’effort de développement de la zone, mutualiser les moyens et actions pour la promotion de la Zone et soutenir les actions et projets de rénovation et de modernisation des infrastructures.

L’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca (ENCG-C) est un établissement de l’Université Hassan II de Casablanca. L’ENCG-C a su joindre, depuis sa création en 2007, le succès au rayonnement afin de bâtir sa renommée de grande école de commerce du Royaume. Forte de près de 4000 étudiants, l’ENCG-C est incontestablement la première dans sa catégorie à l’échelle nationale.

La réussite de ses étudiants et sa réputation sont étroitement liées à la qualité de son corps professoral et administratif ainsi qu’au développement de l’offre de ses formations initiales et continues qui ne cessent de s’adapter à la mouvance de l’environnement économique et social et aux besoins spécifiques du monde de l’entreprise.