Contrôle des marchés: plus de 5.000 contraventions en neuf mois

Un rapport du ministère de l’Intérieur indique que les services de contrôle des différentes préfectures et provinces ont dressé, durant les neuf premiers mois de l’année en cours, 5426 procès-verbaux de contraventions dans les marchés du Royaume, soit une hausse de 77% par rapport à la même période de 2021. Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 10 novembre, que ces procès-verbaux ont été transmis aux tribunaux compétents pour entamer les procédures de poursuites judiciaires. Ces opérations de contrôle ont concerné 256.400 magasins, des locaux de production et de stockage ainsi que des points de vente dans les différentes villes, zones rurales et souks hebdomadaires. Là aussi, les services de contrôle ont relevé une augmentation de 71% par rapport à la même période de l’année dernière. Par ailleurs, les commissions provinciales mixtes ont vérifié les conditions sanitaires, de sécurité, d’hygiène ainsi que celles de commercialisation et de stockage des produis afin d’éviter tout danger sur la santé et la sécurité du consommateur. Ces opérations de contrôle se sont soldées par la fermeture de 102 locaux de commerce et la notification de 2210 avertissements à l’encontre des commerçants et des prestataires de service. Al Ahdath Al Maghribia souligne que les commissions mixtes ont prélevé 977 échantillons de différents produits qu’elles ont envoyés aux laboratoires compétents pour les soumettre à des analyses microbiologiques afin de s’assurer de la sécurité et de la qualité des produits exposés à la vente. Le rapport du ministère de l’intérieur indique que ses services ont procédé à la saisie de 752 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation ainsi qu’à la destruction de 126 tonnes d’articles manufacturés. Il s’agit essentiellement de produits médicaux ou semi médicaux, de produits cosmétiques et d’hygiène qui se sont avérés soit contrefaits ou ne répondant pas aux normes en vigueur, soit stockés dans des dépôts clandestins qui ne remplissent pas les conditions requises. Enfin, ces services ont contrôlé 255.000 locaux commerciaux et rédigé 2666 procès-verbaux à l’encontre des commerçants qui utilisent des sacs en plastique.

Par Hassan Benadad