Kiosque360. Plusieurs tonnes de tissus et d’articles de textile de contrebande ont été saisies par les autorités compétentes dans la région de Tanger. En parallèle à ce gros coup de filet de la Douane, une enquête est ouverte sur le blanchiment d’argent dans ces circuits de contrebande. Les détails.

Les éléments de la douane à Tanger, en collaboration avec les services de la police judiciaire et les autorités locales, ont réalisé un gros coup de filet contre la contrebande des tissus, des articles de textile et d’autres marques de prêt-à-porter.

Dans la zone de Béni Makada à Tanger, les investigations des services de la douane les ont conduits à la découverte de dépôts clandestins et anarchiques où sont stockées plusieurs tonnes de marchandises de contrebande.



Selon les sources du quotidien Assabah, qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 10 et 11 octobre, l’opération a permis de saisir des marchandises d’une valeur de 2,5 millions de dirhams dans les dépôts d’un contrebandier notoire connu sous l’appellation de «Saddam».



Ces marchandises ont été acheminées et stockées dans ces dépôts par quinze véhicules durant ces derniers jours. Après cette descente des services compétents et les perquisitions effectuées, une enquête a été ouverte au sujet des marchandises saisies et de l’éventualité du blanchiment de l’argent qui finit dans des projets immobiliers de la région.



Cette affaire a éclaté suite aux plaintes déposées par des entreprises locales accusant ces contrebandiers d’inonder le marché avec des marchandises importées de Turquie ou de Chine et écoulées dans la région à des prix très bas. Ce qui constitue une concurrence déloyale aux entreprises locales. Les dégâts, précisent les sources du quotidien, ne se limitent pas uniquement à la région, mais s’étendent à l’échelle nationale, notamment à Casablanca, Marrakech et dans d’autres villes.

C’est pourquoi, poursuit Assabah, la direction générale des Douanes en collaboration avec les autres services compétents a décidé de serrer la vis contre ce phénomène qui sape l’économie nationale. Ainsi, une approche anticipative est adoptée et des campagnes d’assainissement sont lancées pour localiser tous les dépôts clandestins où sont stockées ces marchandises avant d’être écoulées sur le marché national.