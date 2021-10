© Copyright : DR

Un tribunal néerlandais vient de condamner à la prison deux individus pour avoir perpétré en janvier et mars 2021 des actes de vandalisme à l'encontre des consulats généraux du Royaume du Maroc à Ultrecht et Den Bosch, a appris le360 de sources informées.

C’est lundi 18 octobre 2021 qu’un tribunal néerlandais a rendu son verdict à l’encontre de deux individus pour actes de vandalisme à l'encontre de consulats généraux du Royaume du Maroc.

En janvier et mars 2021, ces deux individus s’étaient introduits par effraction dans les consulats généraux du Maroc à Ultrecht et Den Bosch et ce, en violation de la convention de Vienne sur l’inviolabilité des postes diplomatiques. Ils avaient profané le drapeau national et des symboles de la Nation.

Les deux accusés ont ainsi écopé d’une peine de sept jours de privation de liberté en plus d’une obligation de ne pas s'approcher des deux représentations consulaires pour une période de deux ans.

Cette affaire oppose le ministère public néerlandais aux deux individus, précise les mêmes sources. Le juge, conscient de la gravité des infractions commises, a condamné les actes illégaux perpétrés par ces deux individus portant atteinte aux représentations consulaires marocaines et aux emblèmes de la nation, qualifiant leur comportement "d'inacceptable".

Dans son verdict, le juge a en outre déclaré que "le travail des deux consulats devrait reprendre son cours normal afin de répondre aux requêtes de la communauté marocaine en toute sérénité".

Le ministère public néerlandais, qui estime que la gravité des actes commis nécessite des peines plus lourdes, fera appel de cette décision, ajoutent les mêmes sources.

A l’époque des faits, le gouvernement néerlandais avait condamné les incidents et avait promis de prendre "toutes les mesures sécuritaires et judiciaires à l’encontre de leurs auteurs".