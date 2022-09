© Copyright : DR

Se protéger et protéger la planète: c’est sur cette thématique que se tiendront les prochains Conscious Days, organisés par le courtier d’assurance Assur’wi du 11 au 16 octobre 2022. L’occasion de sensibiliser le public à l’urgence de rationaliser l’usage de l’eau et de vulgariser les thématiques liées à l’assurance.

En partenariat avec le spécialiste du lavage auto sans eau, Ewash, la plateforme digitale du courtier d’assurance Assur’wi, Digiassur, organise du 11 au 16 octobre, dans ses locaux, les Conscious Days, des journées portes ouvertes pour la sensibilisation sur l’importance de l'écologie et de la protection sous le thème: «Je me protège, je protège ma communauté, je protège ma planète».

Pour mettre en avant la nécessité de rationaliser l’usage de l’eau, les visiteurs pourront bénéficier d’un lavage gratuit de leur véhicule qui peut durer jusqu’à 1h30. Pendant ce temps, ils seront invités à découvrir le parcours de la protection à travers les différents stands rassemblant des experts et entrepreneurs œuvrant dans les secteurs du développement durable et de l’économie circulaire.

«Nous avons à cœur de redonner à tout un chacun le pouvoir sur sa protection et la possibilité de faire des choix conscients. Nous ne ménagerons aucun effort pour sensibiliser sur l’importance de se protéger, de protéger sa communauté et de protéger notre planète. Car toutes ces notions sont finalement interdépendantes et garantes d’une certaine harmonie que chacun appelle de ses vœux», soulignent les organisateurs de l'évènement dans un communiqué.

A chaque Conscious Day sera attribué un sujet de protection qui sera discuté avec les différents visiteurs afin de répondre à leurs différentes interrogations autour du thème de la protection et de l’assurance, souligne le communiqué des organisateurs.