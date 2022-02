Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire.

Les professionnels du tourisme ont rencontré leur ministre de tutelle, Fatim Zahra Ammor, ce mercredi 2 février 2022 à Rabat, afin d'échanger sur les conditions d’accès au territoire nationale à partir du 7 février, annoncées hier par le Maroc.

Cette réunion des professionnels du tourisme avec la ministre de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire intervient au lendemain de l’annonce par le gouvernement des conditions d’accès au Maroc à partir du 7 février, date de la réouverture de l'espace aérien du Royaume.

A l’issue de cette réunion, les professionnels, représentés par la Confédération nationale du Tourisme, la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH) et la Fédération nationale des agences de voyages, ont convenu avec le ministère de deux autres mesures sanitaires à adopter au niveau des différentes institutions et entreprises touristiques.

Il s’agit de la vaccination des professionnels et de tout le personnel du secteur en contact avec les touristes pour préserver la santé et la sécurité des visiteurs et des salariés. Il a également été convenu, durant cette réunion, que des tests de dépistage du Covid-19 seront réalisés pour les touristes dans les établissements d’hébergement touristiques, 48h après leur entrée sur le territoire national.

Les professionnels ont par ailleurs exprimé leur pleine implication dans les mesures gouvernementales qui ont été prises et leur prédisposition à mettre en œuvre les actions nécessaires à la réussite du processus de relance de l'activité touristique.

Pour rappel, dans un communiqué diffusé hier mardi 1er février dans la soirée, le gouvernement a dévoilé les nouvelles conditions d’accès au territoire national à partir du 7 février 2022. Les voici dans le détail.



- L’obligation de présenter le pass vaccinal et le résultat négatif d’un test PCR de moins de 48h avant d’embarquer à bord de l’avion pour tous les voyageurs désirant accéder au territoire national.

- La réalisation de tests rapides pour les passagers dès leur arrivée aux aéroports du Royaume.

- La réalisation de tests PCR pour des groupes de voyageurs de manière aléatoire dès leur arrivée. Ces derniers seront informés des résultats ultérieurement.

- La possibilité d'effectuer un test supplémentaire à l'hôtel ou au centre de résidence pour les touristes, 48h après leur entrée sur le territoire national.

- La mise en place de mesures spéciales suivantes pour les cas positifs:

*L'obligation pour les cas positifs normaux d'observer un confinement sanitaire dans les lieux de leur résidence, tout en les soumettant à un suivi minutieux.

*Le transfert des cas positifs difficiles et critiques dans les hôpitaux pour recevoir les soins nécessaires.