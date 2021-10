© Copyright : DR

Les candidats retenus pour les examens écrits des concours de la police, prévus ce dimanche 24 octobre, devront présenter un pass vaccinal ou test PCR négatif de moins de 72 heures.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) annonce que les candidats et les candidates sélectionnés pour les examens écrits de ce dimanche 24 octobre, sont tenus de présenter un pass vaccinal.

Pour celles et ceux qui sont dans l’incapacité de présenter ce pass, ils devront justifier d’un test PCR négatif effectué moins de 72 heures avant le début des examens.

La DGSN ajoute que cette mesure sera étendues aux autres épreuves des concours, à savoir les examens oraux, physiques et sportifs, dans le cadre de l’application des mesures de précaution décidées par les autorités publiques et pour préserver la santé, à la fois, des candidats et des fonctionnaires qui vont superviser les concours.