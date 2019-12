© Copyright : DR

C’est sans doute le stade au Maroc, voire au monde, qui abrite le plus grand nombre de matchs en si peu de temps. Normal que sa pelouse et ses infrastructures en pâtissent. Il n'est pas pas étonnant que les clubs qui y jouent à domicile et leurs supporters soient sommés d'aller voir ailleurs.

Souvent, la direction du complexe Mohammed V fait du Raja et du Wydad des SDF de la Botola et des compétitions africaines, les acculant à chercher d’autres stades pour… jouer leurs matchs à domicile. Elle n’a pas tort. Et nul ne peut contester ses arguments, tant ils sont clairs et nets.

Cependant, cela cause un énorme manque à gagner pour les deux clubs phares de la métropole économique. Un grand souci aussi pour le Conseil de la ville et la fédération de football, obligés de casquer pour combler ce manque à gagner, en déboursant de grandes sommes d’argent afin de pallier le déficit béant casué aux trésoreries desdits clubs.

La dernière fois où le stade, antre du Raja et du Wydad, avait été fermé en 2018, un journal de la place avait titré «Une énième fermeture du complexe Mohammed V». Et pour cause. Depuis plusieurs années, le stade -surtout l'état de la pelouse- est jugé à chaque fois impraticable, obligeant ces deux grands clubs à aller louer d'autres terrains.

Maintes fois, les responsables desdits clubs se sont vu refuser des stades dans d’autres villes, comme Marrakech, pour accueillir leurs adversaires à cause de leurs supporters jugés trop «enthousiastes».

Le complexe Mohammed V n’est pas le seul à faire l’objet de tant de polémique. Bien d’autres stades, mais à un degré moindre, ont subi le même sort. «Fermeture pour rénovation», argue-t-on.

Si l’on ne peut se targuer des évènements fâcheux se produisant lors de chaque match disputé au complexe Mohammed V, on pourrait toutefois réclamer de l’inscrire dans le «Guinness World Records» pour le nombre de ses fermetures et réouvertures. Cela donnerait à coup sûr le tournis.

Mais d’où vient le problème? Sûrement pas de la qualité du gazon. Mais de l’entretien. Regardez le nombre de matchs qui se sont disputés et se disputeront, en un temps relativement court, sur le complexe Mohammed V, et vous en aurez la réponse.

Il n'est donc pas étonnant que Raja et Wydad soient bientôt, et à nouveau, SDF et leurs supporters orphelins de «Donor». En somme, c’est dans l’ordre des choses.