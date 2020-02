© Copyright : DR

Kiosque360. Contrevenants au code de la route: souriez, vous êtes filmés. La Gendarmerie royale va désormais contrôler les infractions routières en utilisant les drones.

Dans les semaines à venir, une flotte de drones va se fondre dans le ciel du Maroc, nous révèlent les quotidiens arabophones Al Massae et Al Akhbar dans leur livraison de ce vendredi 21 février. Ces engins serviront aux services de la gendarmerie royale pour traquer les contrevenants au code de la route.



D’après Al Massae, les hommes du général de division Mohamed Haramou vont désormais contrôler les infractions routières en utilisant cette technologie. Après une période de test, lancée à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de la sécurité routière, le 18 février, la flotte de drones sera déployée, ajoute le média casablancais.



Ces drones, équipés de caméras haute résolution, serviront à repérer à distance les conduites à risque telles que les franchissements de ligne continue, les dépassements dangereux, le non-respect du stop ou encore le doublement par la droite, explique pour sa part Al Akhbar. Ils permettront également à la gendarmerie royale d’enregistrer les infractions au niveau de l’autoroute, et d’infliger aux contrevenants les sanctions nécessaires en les confrontant aux images fournies par les drones.



Dans le but de renforcer la sécurité routière, le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, qui présentait des statistiques provisoires lors de la réunion annuelle du comité permanent de la sécurité routière (CPSR) tenue récemment à Rabat, a annoncé que 52 radars seront bientôt installés sur les différentes routes du royaume. Objectif: réduire de 25% le nombre de morts dans les accidents de la circulation à l’horizon 2021 et de 50% à l’horizon 2026. Cette démarche rentre dans le cadre de la stratégie nationale de la sécurité routière 2017-2026.



Le nombre des accidents mortels a baissé de 1,83% au cours de l’année 2019. Pour rappel, 3.010 accidents mortels ont été recensés l’an dernier dans lesquels 3.384 personnes sont décédées, en baisse de 2,9%, alors que 8.417 blessés graves ont été enregistrés pendant la même période (-3,53%).