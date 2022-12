© Copyright : DGSN

L'Institut royal de police de Kénitra a abrité, ce jeudi 1er décembre 2022, la cérémonie de clôture d'un cycle de formation spécialisée de police au profit de 60 inspecteurs et commissaires de police de Guinée Conakry. Ce training s’est déroulé pendant trois mois et a porté sur plusieurs aspects sécuritaires. Les détails.

En présence de Bachir Diallo, ministre de la Sécurité et de la Protection civile de Guinée Conakry, ainsi que de représentants des différents services centraux de la Direction générale de la sûreté nationale, la cérémonie de clôture du cycle de formation spécialisée de police au profit de 60 inspecteurs et commissaires de police guinéens a eu lieu ce jeudi 1er décembre 2022, indique un communiqué de la DGSN.

Dans le détail, 30 inspecteurs et 30 commissaires de police, dont 9 femmes, ont bénéficié d’une formation à l'Institut royal de police de Kénitra qui s’est déroulée pendant trois mois. Au menu: des cours théoriques et pratiques portant sur divers spécialisations et domaines policiers. Les participants ont également effectué des visites de terrain au Laboratoire national de police scientifique et technique.

Des cours relatifs à la sécurité publique, qui comprenaient notamment les champs d'intervention de la police sur la voie publique, le cadre légal et professionnel du maintien de l'ordre et du respect des droits de l'homme, ont également été dispensés. Tout au long de ces trois mois, les participants ont aussi bénéficié de cours intensifs portant sur les mécanismes d'enquête criminelle et sur l'utilisation de la science et des technologies modernes dans la recherche judiciaire.

Cette cérémonie a donc couronné trois mois de formation policière intensive. Au cours de cet évènement de clôture, les participants de la police guinéenne ont remercié le Maroc, la DGSN et l’Institut royal de police pour leur accueil, mais aussi pour la qualité de la formation dont ils ont bénéficié, laquelle consolidera davantage les relations de coopération entre la police marocaine et guinéenne, que ce soit sur le court ou le long termes.

L'organisation de cette session de formation s'inscrit dans le cadre du programme de partenariat Sud-Sud, qui est supervisé par la Direction générale de la sûreté nationale dans sa mise en œuvre en partenariat avec un ensemble de pays africains frères et amis.