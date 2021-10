Les autorités compétentes s’apprêtent à installer 552 radars hautement sophistiqués sur les routes du Maroc, dans les douze régions du pays. Ces radars intelligents, qui seront mis en place dans le périmètre urbain et à l’extérieur des villes, ont coûté pas moins de 278,5 millions de dirhams. Cette enveloppe budgétaire a été réglée par l’agence nationale de la sécurité routière (NARSA), rapporte le quotidien Al Massae dans son édition du jeudi 7 octobre.

Dans le périmètre urbain, pas moins de 480 unités seront installées pour sanctionner les excès de vitesse et les infractions au feu rouge, alors que 72 autres équipements seront mis en place sur les tronçons des grandes routes et autoroutes. Ces 72 radars seront capables de calculer la vitesse moyenne du véhicule sur plusieurs kilomètres entre deux points, sur la section d’une grande route ou d’une autoroute.

Les 480 autres radars resteront polyvalents pour contrôler et sanctionner les excès de vitesse, le non-respect de l’arrêt imposé par le feu rouge et détecter plusieurs infractions pour un seul véhicule ou plusieurs véhicules en même temps. De même, les nouveaux équipements permettront de détecter l’utilisation des voies interdites à la circulation et le franchissement de la ligne continue.

De plus, les nouveaux radars permettront de détecter les voies interdites à la circulation et d’attribuer la vitesse limite spécifique à chaque type de véhicule (poids lourds ou véhicules légers). Autant dire que tout type d’infraction sera détecté par les nouvelles installations, souligne le quotidien. Ces 552 radars intelligents de nouvelle génération, précisent les sources du quotidien, s’ajouteront à 120 équipements qui fonctionnent depuis l’année 2010. A terme, les routes marocaines seront donc équipées de 672 radars.