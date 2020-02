© Copyright : DR

Le métier de Youtubeur prospère dans le monde entier. Pour se faire une place, ces créateurs de contenus et de vidéos doivent venir avec des idées, des astuces, des conseils ou des podcasts débordants de créativité. Au Maroc, c’est plus simple! Voici la recette magique du YouTube marocain.

Attraper un mari

Tu es mariée? Non! Alors il ne faut pas attendre… Trouve-toi vite un mari, de préférence cool, qui a le sens de l’humour et qui est un peu photogénique. Avant la dot, il faut fixer quelques farces, pas forcément créatives, mais un peu hors du commun. Il doit te préparer de fausses surprises, de fausses déclarations d’amour, et pour les plus aisés une soirée à deux dans un autre pays. N’oublie pas d’ajouter “engaged” sur ton profil, et si c’est un étranger, mentionne-le en grosses lettres.

Adopter Routini Yawmi

Enfile tes leggings de sport sans trop attendre, une gaine si ton ventre dépasse un peu, et un t-shirt bien moulant. Non, tu ne vas pas à la salle de sport (d’ailleurs, tu n’as jamais mis les pieds dans un gymnase), tu t’installes simplement dans ta cuisine. Place la caméra derrière toi, et montre aux internautes comment faire la vaisselle, comment ranger les courses, comment nettoyer le potager... Bref, fais le ménage! Pour pimenter la scène, un petit déhanché sur un fond de Chaabi sera parfait!

Insulter

Oui! tu dois apprendre à insulter, à critiquer bêtement, et n’hésites pas à attaquer des internautes avec des phrases snobs quand il le faut. C’est mauvais de s’en prendre aux personnes qui nous permettent une visibilité? On s’en fiche! La vulgarité engendrant la vulgarité, l’effet Bad Buzz est garanti! Si tu as une amie sur YouTube, une dispute fictive avec étalage de linge sale en public est juste magique. Sois raciste aussi, et montre le, cela marche sans faute.

Donner des conseils intimes

Tu as honte? Pas de problème, tu peux te filmer avec un foulard sur le visage. Le sujet compte plus que le portrait pour cette catégorie. Masques pour les parties intimes, aphrodisiaques naturels, recettes blanchissantes… Tu dois surtout adopter un langage cru, voire grossier, pour attirer. N’hésite pas à te servir de quelque objet ressemblant à des organes génitaux pour tes démonstrations. Recettes dangereuses ou pas, on s’en fiche! La science n’a pas sa place parmi nous.

Parler de Hamza mon BB

Méthode garantie, mais temporaire. Fais semblant de connaître des détails secrets dans le dossier Hamza mon BB. Filme une vidéo de 20min qui reprend tout ce qui est déjà passé dans les médias, mais en utilisant un ton colérique et des propos insultants envers Dounia Batma. N’oublie pas de jouer sur les titres: “Secrets Hamza mon BB”, “Ce que vous ignorez de l’affaire Hamza mon BB”, “Les preuves de l’implication de Dounia Batma dans ledit compte”, etc. Bref, invente! Mais attention: cette formule a une durée de vie limitée. Une fois l’affaire réglée par la justice, tu risques devoir faire travailler ta cervelle pour créer un contenu plus réfléchi, ou fermer tes comptes.

Que nous le voulions ou pas, les contenus marocains qui trônent sur les Tendances YouTube n’ont rien de créatif. Ceci n’est qu’un petit échantillon des sujets qui cumulent le plus de vues sur cette plateforme, pour faire le tour du monde virtuel après. Stop making stupid people famous.