Chutes de neige à Michlifen: l'activité touristique reprend de plus belle

La station de Michlifen regagne ses visiteurs après les dernières chutes de neige.

© Copyright : Ahmed Echakoury / Le360

Les premiers flocons de neige sont tombés cette semaine à Ifrane, pour le plus grand bonheur des habitants et des visiteurs de cette petite ville du Moyen Atlas et de région.

Après de longs mois, la station de Michlifen, près d'Ifrane, a renoué cette semaine avec ses visiteurs suite aux premières chutes de neige de l’année. Ces chutes, accompagnées d’une importante baisse de température, n’ont pas découragé les amoureux de la neige de faire le voyage, comme l’a constaté Le360 qui s’est déplacé dans le région pour recueillir les témoignages des visiteurs, qui n’ont pas manqué d’exprimer leur joie de revoir les montagnes drapées de blanc. Les précipitations de ce samedi redonnent espoir aux Casablancais Un charme unique et un air pur qui ont conduit ces visiteurs, en quête de tranquillité, à se déplacer jusqu'à Ifrane pour oublier les tracas journaliers et le stress du travail, précisent-ils. De son côté, Hassan Rahout, l’un des promeneurs de chevaux présent sur place, a expliqué que les dernières chutes de neige ont participé à redynamiser l’activité touristique dans la région qui a connu une stagnation ces derniers mois. Il n'a pu que remarquer le contraste, puisqu'un nombre important de visiteurs se sont déplacés à Michlifen depuis le début de la semaine.

Par Ahmed Echakoury