Vue de Chefchaouen et sa région.

Les deux appareils, qui effectuaient des exercices d’entraînement dans la région, ont franchi le mur du son, ce qui a provoqué un bruit puissant, apprend Le360 de sources informées.

Une source officielle à Chefchaouen a confirmé à Le360 que les explosions entendues par les habitants de la périphérie de la ville, dans l’après-midi du jeudi 19 novembre, avaient été provoquées par deux avions d'entraînement militaires, qui ont franchi le mur du son, démentant ainsi les rumeurs sur d’éventuelles explosions en zone rurale.

Ce jeudi, de nombreux internautes ont rapporté, sur les réseaux sociaux, qu'un certain nombre d'habitants de la zone de Ain Al-Hawzi, et d'autres zones à la périphérie de la ville de Chefchaouen, ont entendu deux énormes explosions, sans donner plus de détails.

Selon ces témoignages, les explosions en question ont provoqué de fortes vibrations, mais n'ont causé aucun dommage matériel.

Des sources bien informées révèlent que les deux avions, qui effectuaient un exercice d’entraînement, ont volé à plus de 1.500 kilomètres/heure, une vitesse supérieure à celle du son, qui est d'environ 1.230 km/h.

