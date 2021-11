CESE et CES européen: report du sommet euro-méditerranéen initialement prévu à Marrakech

Ahmed Reda Chami.

Le Sommet euro-méditerranéen, qui devait réunir le Comité Economique et Social Européen et le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), les 1er et 2 décembre, a été reporté à une date ultérieure. Les organisateurs affirment que l’évolution de la situation épidémique ne permet pas de tenir ce rendez-vous.

L’évolution de la situation épidémique dans le monde, avec l’apparition du nouveau variant sud-africain du Covid-19 (Omicron), continue de faire des dégâts collatéraux. Dans un communiqué conjoint, le Comité Economique et Social Européen et le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) ont annoncé le report, dans donner de date précise, du sommet euro-méditerranéen prévu initialement à Marrakech prévu initialement à Marrakech, les 1er et 2 décembre. Zones de culture du cannabis: en neuf points, voici ce que préconise le CESE «Le CES Européen et le CESE du Maroc tiennent à remercier toutes celles et tous ceux qui ont manifesté leur intérêt à cette rencontre pour leur compréhension et leur donnent rendez-vous l’année prochaine», indique ce communiqué conjoint. Ce sommet devait être consacré au thème de «La Covid-19: le rôle de la société civile dans la reconstruction et la résilience de la région euro-méditerranéenne».

Par Rahim Sefrioui