© Copyright : DR

Kiosque360. Les autorités espagnoles viennent d’annoncer une liste de produits que les Marocains de l’étranger ne pourront plus faire entrer dans l’UE. Une revue de presse tirée d'un article d'Al Ahdath Al Maghribia.

En cette période de retour des Marocains résidant à l’étranger vers leur pays de résidence, la vigilance est de mise quant aux produits rapportés dans leurs bagages. Les autorités espagnoles viennent de dicter une liste de produits qu’il sera interdit de transporter lorsqu’on traverse ses ports et aéroports.

Dans son édition du vendredi 19 août, Al Ahdath Al Maghribia écrit que les autorités espagnoles ont annoncé la liste des produits interdits au niveau des différents points de passage des voyageurs, ou dont les quantités transportées ne peuvent dépasser un certain seuil. Se basant sur une publication des autorités portuaires d'Algésiras consécutive aux directives des autorités espagnoles, le quotidien arabophone explique qu’il est interdit pour les MRE de transporter des viandes, du lait et des produits laitiers, des légumes et des fruits, des plantes et des graines sans disposer d’un certificat attestant qu’ils sont sains. Il est néanmoins précisé que certaines exceptions sont permises, notamment pour les produits dont les quantités couvrent à peine la consommation personnelle.

Comme le souligne le journal, ces mesures, qui sont une application de la réglementation européenne couvrant les produits importés dans l’Union, sont assez problématiques. En effet, les vacances au Maroc sont pour les MRE l'occasion de retrouver leur pays, mais aussi de pouvoir rapporter dans leur pays de résidence certains produits.

Il s’agit par exemple de certaines épices utilisées dans la gastronomie marocaine, ou encore du miel ou de l’huile d’olive. Ces produits, ajoute le journal, ne sont pas seulement des produits de consommation, mais permettent à ces MRE de retrouver «l’odeur du pays».

Il faudra donc faire sans cette année, à quelques exceptions près. Les autorités espagnoles ont indiqué que les produits destinés à la consommation personnelle et qui sont autorisés sont par exemple la noix de coco, les bananes, les dattes, l’huile avec un maximum de 3 litres, ainsi que du sucre et du couscous avec un plafond de 2 kg.