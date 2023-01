© Copyright : Hamdi Yara / Le360

VidéoComme dans les autres grandes villes du royaume, Agadir a vu son dispositif sécuritaire renforcé pour assurer le bon déroulement des festivités du réveillon du Nouvel An. Compte-rendu en images.

La capitale du Souss a accueilli le Nouvel An sous haute sécurité. La préfecture de police de la ville a mobilisé durant toute la soirée ses femmes et ses hommes pour que les célébrations se déroulent dans de bonnes conditions.

Dans une déclaration à Le360, le préfet de police d’Agadir, Mustapha Amraden, a assuré qu’aucun effort n’a été ménagé pour garantir le bon déroulement des festivités et garantir la sûreté et la sécurité des citoyens et protéger leurs biens durant le réveillon du Nouvel An.

«Le dispositif sécuritaire a été renforcé avec la mobilisation de tous les moyens logistiques et les ressources humaines nécessaires dans les différents axes de la ville, notamment dans les hôtels, restaurants et autres sites touristiques qui accueillent les célébrations», a souligné Mustapha Amraden.

Des patrouilles fixes et mobiles ont ainsi été déployées pour anticiper tout débordement susceptible de nuire au bon déroulement des festivités. Des barrages ont également été installés dans différents axes de la ville pour assurer le contrôle des véhicules.

Au-delà des sites touristiques, d’importants moyens ont été déployés dans les autres quartiers de la ville afin de renforcer le sentiment de sécurité chez les riverains et lutter contre toutes les formes de criminalité, a indiqué le préfet de police d’Agadir.