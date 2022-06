© Copyright : Said Bouchrit / Le360

Pour encourager ses enfants à étudier, Samia Maadi a choisi de passer les épreuves du baccalauréat libre et de décrocher ce diplôme dans sa série de prédilection, la filière littéraire.

Samia Maadi, maman et employée, a décidé de passer les épreuves du baccalauréat libre, filière littéraire, pour encourager ses enfants à étudier et préparer leurs examens finaux pour l’année en cours. Une décision prise qu’elle estime être la meilleure pour montrer l’exemple au reste des enfants et des parents.

«Je suis heureuse de passer le baccalauréat cette année. En préparant les épreuves, je me suis découvert une réelle passion pour le monde de la littérature. Cela m’encourage même à continuer mes études», a-t-elle confié face caméra pour Le360.

Et d’ajouter: «C’est également pour encourager mes enfants à étudier, leur permettre de s’éloigner du téléphone, de se concentrer plus sur les épreuves qu’ils ont à passer, mais c’est surtout pour leur donner le meilleur exemple à suivre».

Et c’est ainsi, avec beaucoup de persévérance, de bonne volonté, et d’ambition, que cette maman, qui a suivi et préparé ses cours en ligne via la plateforme YouTube, a pu passer les épreuves du baccalauréat libre 2022.