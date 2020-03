© Copyright : DR

Kiosque360. La police judiciaire de Hay Hassani a réussi à lever le mystère sur le prétendu enlèvement d’un ressortissant français et la demande de rançon adressée à sa famille.

Tel est pris qui croyait prendre. C’est le moins que l'on puisse dire de cette affaire d’enlèvement et de demande de rançon pour la libération d’un ressortissant français. Après enquête, en effet, il s’est avéré qu’il s’agissait d’une pure invention de la victime imaginaire qui cherchait simplement à soutirer de l’argent à sa propre famille.

Des sources citées par Assabah dans son édition du mercredi 11 mars affirment que le mis en cause, âgé de 37 ans, a été arrêté, l’enquête ayant conclu à une déclaration mensongère et à un crime fictif. Le concerné avait, sur les réseaux sociaux, diffusé une vidéo dans laquelle il prétendait avoir été enlevé et séquestré par une bande criminelle, à Hay Hassani. Dans cette vidéo, la fausse victime, qui apparaît ligotée et en sang, affirme que les auteurs de son enlèvement réclament 300.000 dirhams pour sa libération.

La famille de l'escroc a ainsi appelé à l’aide la police marocaine, qui a ouvert une enquête. L’analyse technique de la vidéo a révélé le pot aux roses. L’enquête a finalement mené au lieu de résidence du ressortissant français. Une perquisition a permis de découvrir la «victime» en parfaite santé et en compagnie de son amoureuse, originaire de Guinée.

Confronté aux faits, l’accusé est passé aux aveux, expliquant qu’il voulait ainsi extorquer de l’argent à sa soeur. Il a justifié son acte par les dettes qu’il avait accumulées après avoir échoué à faire partir 15 candidats à la migration clandestine qui, aujourd'hui, lui réclament leur dû. De mieux en mieux!