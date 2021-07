© Copyright : DR

Lydec mène des projets de renforcement et de renouvellement des réseaux d’assainissement afin d’assurer l’assainissement des nouvelles zones urbaines et de répondre aux problématiques liées aux débordements en temps de pluie.

Le délégataire de la distribution d’eau et d’électricité du Grand Casablanca a investi, depuis le démarrage de ses activités en 1997, 26,4 milliards de dirhams, dont environ 45% dédiés à l’assainissement liquide. Rien qu’en 2020, ces investissements ont atteint plus de 586 millions de dirhams.

Aujourd’hui, le délégataire casablancais achève la réalisation de trois chantiers d’envergure qui visent à protéger la métropole contre les inondations. Il s’agit de la galerie de stockage des eaux pluviales à Hay Sadri, du système d’assainissement des eaux pluviales de la route nationale n°1 (RN1) à l’entrée Ouest de Casablanca au niveau de Lissasfa et du renforcement du collecteur des eaux pluviales Delure, indique Lydec dans un communiqué.

S’agissant de la galerie de stockage des eaux pluviales à Hay Sadri, la société souligne que le projet a été financé conjointement par Lydec (133 millions de dirhams) et le Fonds de travaux (85 millions de dirhams). Il s'agit d'un collecteur en fer à cheval d'une longueur d'environ 1,4 km et d'un diamètre de 4 mètres enfoui à 30 mètres de profondeur et jusqu'à 40 mètres à certains endroits.

Ce nouvel ouvrage fait partie d'un projet structurant visant la protection de toute la partie Est de Casablanca contre les inondations. Il s'agit du système de renforcement Est (SRE) dont le coût global s'élève à plus de 2,4 milliards de dirhams.

Quant au projet de mise en place d'un système d'assainissement des eaux usées et pluviales de la route nationale n°1, il a été financé par le Fonds de travaux à hauteur de 396 millions de dirhams dont 304 millions de dirhams pour les travaux d’assainissement des eaux pluviales. L'objectif de ce chantier est de protéger les habitants des zones d'Errahma et de Hay Hassani contre les inondations, mais aussi de collecter les eaux usées des lotissements en cours d'aménagement et ceux à venir et de les acheminer jusqu'aux réseaux existants. Ce projet s'intègre également dans l'aménagement prévu de la voie RN1.

En ce qui concerne le renforcement du collecteur des eaux pluviales Delure” le délégataire casablancais précise avoir mené des travaux sur ce collecteur historique des eaux pluviales, ce qui a nécessité un investissement de 53 millions de dirhams.

Le tracé de la trémie des Almohades empiétait sur ce collecteur. Il était donc nécessaire de le déplacer et de le renforcer pour lutter contre les débordements pendant les épisodes pluvieux.

Lydec a ainsi procédé au renforcement du collecteur des eaux pluviales Delure sur un tronçon de 1,2 km et à la construction d'un dalot d'une largeur allant de 3,2 à 4,4 mètres et d'une hauteur de 2,4 mètres.