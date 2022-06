© Copyright : Le360

L’Institut Confucius de l’Université Hassan II de Casablanca a célébré hier, vendredi 24 juin 2022, à Casablanca, son 10e anniversaire. Cet établissement, qui a formé quelque 9.000 étudiants à ce jour, contribue à l’apprentissage du mandarin et la diffusion de la culture chinoise.

Fruit d’un partenariat entre l’Université Hassan II de Casablanca et l’Université des études internationales de Shanghai, l'Institut Confucius de Casablanca a célébré hier, vendredi 24 juin 2022, son 10e anniversaire. Dans une déclaration à la presse faite à cette occasion, l’ambassadeur de Chine au Maroc, Li Changlin, a indiqué que cette institution contribue au renforcement de la compréhension entre les peuples des deux pays.

Le diplomate a aussi fait part de sa joie de voir la Chine devenir une nouvelle destination d'études, mais aussi de travail pour de jeunes Marocains, lesquels sont également attirés par la culture de l’Empire du Milieu.

De leur côté, plusieurs étudiants interrogés par Le360 ont souligné que l'Institut Confucius de Casablanca revêt un caractère important, compte tenu de l’ouverture mondiale et de la demande grandissante de la maîtrise du chinois dans le secteur économique.

Anass Kettani, directeur par intérim de l'Institut Confucius de l’Université Hassan II, a indiqué que l'Institut représente une ouverture vers la culture, l’économie chinoise, signalant qu'il s'agit d'un partenariat gagnant-gagnant qui constitue une des illustrations des très fortes relations entre le Maroc et la Chine. Il a également expliqué que plus de 1.000 étudiants se sont inscrits cette année et que l’Institut opère selon un mode hybride.