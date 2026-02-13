Politique

Casablanca: l’INDH manipulée à des fins électorales

Les présidents de certains conseils provinciaux de la région de Casablanca-Settat auraient manipulé les fonds de l’Initiative nationale de développement humain (INDH) à des fins électorales.. DR

Revue de presseLes présidents de certains conseils provinciaux de la région de Casablanca-Settat auraient manipulé les fonds de l’Initiative nationale de développement humain (INDH) à des fins électorales. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 13/02/2026 à 22h27

Des conseils provinciaux de la région de Casablanca-Settat auraient conclu des accords avec des agences spécialisées dans le domaine de la communication afin de monter des opérations de marketing politique en faveur des présidents de ces assemblées provinciales.

Selon le quotidien Assabah dans son édition du 14-15 février, ces campagnes sur les réseaux sociaux seraient financées par les fonds de l’INDH.

Ce qui a suscité de vives réactions de protestation au sein de ces assemblées provinciales, où des voix se sont élevées pour dénoncer l’utilisation de fonds publics pour la promotion de bilans.

Ces voix, indiquent les sources du quotidien, auraient interpellé les autorités locales compétentes en vue d’agir pour empêcher le transfert des activités communicationnelles des préfectures et des provinces à des agences privées. Celles-ci, font remarquer les mêmes sources, sont accusées de mener des campagnes électorales précoces.

De même, poursuit le quotidien, «les subventions aux associations et les moyens de transport scolaire, financés par les budgets provinciaux, feraient l’objet d’une instrumentalisation politique à des fins électorales».

En parallèle, des jeunes porteurs de projets, éligibles mais écartés des financements, seraient montés au créneau pour dénoncer ces politiques. Face à ces soupçons de népotisme, des commissions de contrôle auraient déjà réclamé les archives des dossiers de l’INDH sur les cinq dernières années.

Les mêmes sources ajoutent que «ces opérations de marketing politique et électoral visent à faire croire que des projets ont été réalisés sur le terrain, alors qu’ils ne le sont que sur les réseaux sociaux, sans aucune réponse aux attentes de la population locale».

Par La Rédaction
Le 13/02/2026 à 22h27
#Casablanca#INDH

LEs contenus liés

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Amina Bouayach plaide à New York pour une place institutionnelle des INDH dans les processus de décision de l’ONU

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

INDH: déjà 19 années d’actions et un bilan éloquent

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

INDH: des ONGs poursuivies en justice, voici pourquoi

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

INDH: Inauguration et lancement de plusieurs projets à Dakhla

Articles les plus lus

1
Aéronautique: le roi Mohammed VI préside le lancement au Maroc d’un des plus grands centres de fabrication de systèmes d’atterrissage au monde du groupe Safran
2
Sahara: comment les États-Unis sont devenus les maîtres à bord… et pourquoi ça change tout
3
Berrechid face au risque d’inondation: un projet de canalisation toujours en attente
4
Barrages, dégâts, gestion de crise: les détails (et grandes leçons) des inondations au Maroc
5
Dan Illouz, membre de la Knesset: Maroc–Israël, une alliance qui dérange… et qui s’impose
6
Sahel: Washington redessine ses lignes d’influence, Rabat en pivot régional
7
Inondations: la solidarité s’étend aussi aux animaux abandonnés à Ksar El Kébir
8
Ifrane: après des années de sécheresse, les pluies abondantes redonnent vie aux sources naturelles
Revues de presse

Voir plus