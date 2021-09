© Copyright : Adil Gadrouz /le360

Le Collectif des présidents des syndicats des pharmaciens et ses militants compte tenir demain, mercredi 22 septembre 2021, un sit-in pour dénoncer les reports «injustifiés» des élections des membres du Conseil régional des pharmaciens du Sud.

Dans un communiqué diffusé ce mardi 21 septembre 2021, le Collectif des présidents des syndicats des pharmaciens et ses militants annonce qu’un sit-in sera organisé demain, mercredi 22 septembre 2021, devant le Conseil régional des pharmaciens d’officine du Sud (CRPOS) à Casablanca, pour réclamer l’annonce de la date de tenue des élections visant la restructuration dudit Conseil.

A l’instar du premier sit-in, organisé jeudi 2 septembre 2021, le Comité composé de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc et des syndicats et des représentants des pharmaciens du Sud, compte réclamer aux occupants du siège du CRPOS de fixer, dans l’immédiat, une date pour la tenue des élections afin de rendre la légalité à cette instance, indique le même communiqué.

Les pharmaciens du Sud exigeront également la publication du rapport financier couvrant toute la période du mandat des occupants depuis le 31 août 2015 et l'arrêt immédiat de toute communication au nom des pharmaciens d’officine du Sud avec toute instance, ministère ou organisme.

Selon la même source, ce deuxième sit-in se déroulera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur et rassemblera plus de quatorze syndicats des pharmaciens et militants des villes et régions. Une lettre d'information a été adressée à ce sujet en même temps par le collectif au secrétaire général du gouvernement et au ministre de la Santé.