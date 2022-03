© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Un plan ambitieux pour améliorer la mobilité à Casablanca est à l’étude. C’est ce que vient d’annoncer la wilaya du Grand Casablanca-Settat dans un communiqué faisant suite à une réunion organisée hier, jeudi 3 mars 2022.

Durant cette rencontre présidée par le gouverneur de la préfecture de Casablanca, un programme ambitieux de développement des routes et des ouvrages de mobilité au niveau de la zone Casablanca-Ouest a été présenté et examiné avec l’ensemble des parties prenantes, dont l’agence urbaine de Casablanca, les autorités locales, les collectivités territoriales et les départements et opérateurs concernés, en l’occurrence la direction régionale de l’équipement, la Société des autoroutes du Maroc, la direction régionale de l’ONEE et la Lydec.

Ce programme, qui va nécessiter un investissement important avoisinant les 1,7 milliard de dirhams concerne les arrondissements d’Anfa, Hay Hassani et Aïn Chock à Casablanca ainsi que les communes de Dar Bouazza, Oulad Azzouz et Bouskoura à la province de Nouaceur.

Ce plan de mobilité a pour objectif de fluidifier la circulation compte tenu du risque d’engorgement des voies de communication suscitées par l’urbanisation qui ne cesse de croître entre la ville de Casablanca et la province de Nouaceur,

Le programme en question, comporte la réalisation des travaux d’aménagement de huit trémies, de quatre échangeurs et passages supérieurs, de cinq nouvelles voies et de carrefours giratoires, ainsi que l’élargissement et le prolongement de deux voies.

Les travaux envisagés permettront de réduire les engorgements de la circulation pour une meilleure mobilité et connectivité territoriale au niveau de la zone Ouest de Casablanca, à travers notamment les axes suivants.

La route d’Azemmour (RR320) qui sera élargie en 2x3 voies sur un linéaire de 3 km et renforcée par l’aménagement de six trémies (trémies aux intersections avec la rocade Sud sur 1 km, la RP3003 sur 900 mètres (m), Sidi El Khadir sur 450 m, Morocco Mall sur 300 m, la voie verticale à créer liant la RR 320 avec la RP 3014 sur 350 m et l’axe parallèle à la rocade sud sur 300 m).

La voie entre la route d’Azemmour et la RP 3012 qui sera aménagée en 2x2 voies (Dar Bouazza) sur 1,2 km.

La voie panoramique qui sera aménagée et 2x2 voies sur 900 m et à laquelle il sera procédé à l’aménagement d’un échangeur et d’un passage supérieur à l’intersection avec la rocade Sud-Ouest.

L’axe diagonal entre la rocade Sud-Ouest et la route d’Azemmour qui sera aménagé en 2x2 voies sur 3,5 km, avec la création d’un carrefour giratoire à l’intersection avec la RP 3014.

La route de Moulay Thami (RP 3014) sur laquelle un échangeur sera aménagé à l’intersection avec la rocade Sud-Ouest.

La route provinciale RP 3018 sur laquelle il sera procédé à l’aménagement d’un échangeur à l’intersection avec la rocade Sud-Ouest, avec un passage supérieur sur ladite rocade.

La route d’El Jadida (RN1) sur laquelle un échangeur sera aménagé à l’intersection avec la rocade Sud-Ouest.

La route provinciale RP 3003 qui sera prolongée jusqu’à l’autoroute sur un linéaire de 3,5 km avec la création d’un nouvel échangeur et d’un ouvrage supérieur.

Des axes verticaux qui seront aménagés entre la RR 320, la RP 3014 et la RP 3018 et entre la voie panoramique, la RR 320 et la RP 3014.

La trémie à l’intersection entre la rocade Oud-ouest et la pénétrante Azbane qui sera aménagée sur 400 m.

La wilaya de Casablanca précise dans son communiqué que le programme en question viendra s’ajouter à plusieurs projets d’amélioration du réseau routier et de la mobilité en cours de réalisation ou de lancement.

Il s'agit de l'élargissement de la RN1 en 2x3 sur 7,5 km, du dédoublement de la RP 3003 sur 6 km, du dédoublement de la RP 3018 sur 6,5 km, du dédoublement de la RP 3009 sur 6,4 km et la ligne du BHNS sur 12 km en cours de réalisation.