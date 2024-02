Casablanca: démantèlement d'un important réseau spécialisé dans le trafic de lubrifiants frelatés

Un réseau de trafiquants spécialisés dans la revente de lubrifiants et d’huiles de moteur, de liquides de refroidissement frelatés, d’huiles de moteur synthétiques, ainsi que de pièces automobiles contrefaites et d’autres articles de contrebande, vient d’être mis hors d’état de nuire à Lahraouiyine, dans la banlieue de Casablanca.

Lors de cette opération, effectuée sur la base d’informations précises fournies par les éléments des renseignements généraux de la Gendarmerie royale, relevant de la brigade de Aïn Sebaâ, plusieurs pièces automobiles contrefaites, ainsi que des lubrifiants frelatés ont été saisis. Leur valeur totale a été estimée à plus de 90.000 dirhams.

Selon Assabah de ce jeudi 29 février 2024, «il a fallu trois jours d’inventaire des stocks, et le travail continu des éléments des services de Douane, pour effectuer un dénombrement des pièces et des articles qui étaient stockés dans un grand entrepôt, dans la zone de Lahraouiyine, près de Casablanca».

Le quotidien précise aussi que «les individus [soupçonnés d’appartenir à] ce vaste réseau de contrebande procédaient à l’arrachage et à la falsification des étiquettes des produits et des pièces automobiles, et collaient de faux code-barres, qui concernent des produits alimentaires».

«Après les constats d’usage et la saisie des marchandises, le propriétaire de l’entrepôt a été déféré devant le parquet général compétent à Casablanca», indiquent des interlocuteurs interrogés par Assabah.

Pendant son interrogatoire, le propriétaire de l’entrepôt qui a été interpellé a déclaré que les marchandises saisies avaient été acquises auprès d’un fournisseur, dont il s’est avéré, après vérification du numéro de sa carte d’identité nationale, qu’il faisait l’objet d’un avis de recherche à l’échelle nationale.

Assabah précise aussi que l’enquête suit son cours, sous la supervision du parquet général compétent, afin de déterminer l’ensemble des faits caractérisant ce réseau de contrebande, dont ses éventuelles ramifications.