Kiosque360. Des individus cagoulés et armés de sabres et de couteaux ont fait irruption, dimanche soir à Derb Ghallef, dans une tente caidale où était organisé une veillée funèbre. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

A Casablanca, le quartier de Derb Ghallef a été secoué, dimanche soir, par une attaque armée contre une tente caidale où l’on organisait une veillée funèbre (Laâcha). Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mardi 25 janvier, que les membres de la famille du défunt et les voisins présents à cette cérémonie ont été surpris par cette attaque soudaine et violente, commise de surcroît dans un lieu de recueillement. Il s’agit d’un acte criminel sans précédent qui a visé un rite funéraire, sans respect pour le mort ni compatission pour la douleur de ses proches.

Les assaillants, cagoulés, étaient armés de sabres et de couteaux. Leur agressivité a semé la panique parmi les personnes présentes. En effet, les intrus ont détruit tout ce qu’ils avaient à portée de main, chaises, tables, bouteilles et verres. Pris au dépourvu par cette irruption digne d’un film d’horreur, les invités et les fkihs chargés de la cantillation coranique et de l’invocation prophétique ont dû se sauver pour éviter le pire. Selon les sources du quotidien Assabah, les agresseurs auraient été appelés à la rescousse par des adolescents qui voulaient prendre part au repas par la force.

Le quotidien Assabah ajoute que, face à la détermination des organisateurs qui leur avaient refusé l’entrée, les délinquants ont fait appel à leur amis pour semer le désordre, effrayer les invités et saborder cette cérémonie. Informés, plusieurs services de police de la wilaya ont été mobilisés pour se rendre sur le lieu de cette lâche agression. Après avoir constaté les dégâts, les policiers ont entamé leurs investigations en entendant les témoins oculaires et les victimes.

Vu la gravité de cette intrusion, les enquêteurs de la BNPJ ont pris le relais en ouvrant une enquête judiciaire sous la supervision du parquet général. Des sources du quotidien Assabah n’excluent pas le scénario d’un règlement de compte imaginé par les assaillants qui auraient poussé les adolescents à provoquer les organisateurs du repas funéraire.