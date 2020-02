© Copyright : mohamed Elkho-Le360

Kiosque360. L’affaire du viol collectif d’une mineure dans le quartier Moulay Rachid, à Casablanca, serait sur le point d'être dénouée. En effet, les deux principaux suspects de ce crime odieux ont été arrêtés. Les détails.

Les investigations menées par la police judiciaire de la wilaya de Casablanca et son homologue de Hay Moulay Rachid, suite au viol collectif d’une mineure, ont abouti à l’arrestation des deux principaux suspects de ce crime odieux. L’un des deux suspects était déjà impliqué dans une affaire de viol enregistrée durant le mois d’août 2018. Il fait l’objet de cinq mandats de recherche à l’échelle nationale pour trafic de drogue et de stupéfiants. Le second suspect serait le propriétaire de la baraque où la mineure a été violée par une vingtaine d’individus, avant d'être cédée à d’autres personnes, rapporte le quotidien Al Massae dans son édition de ce jeudi 6 février. Les deux suspects, âgés de 23 et 24 ans, ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête ouverte sous la supervision du parquet compétent afin de tirer au clair cette affaire qui avait défrayé l’opinion publique nationale.

Cette enquête, indique le quotidien, prendra en compte les déclarations de la victime et de ses parents dans les médias. L’adolescente, traumatisée, a quitté l’hôpital Ibn Rochd de Casablanca où elle était prise en charge, font savoir les sources du quotidien, précisant qu’elle sera transférée dans un psychiatre pour y suivre un traitement.

Les deux principaux suspects arrêtés aujourd’hui seraient également impliqués dans la première affaire. En tout cas, leur arrestation permettra aux enquêteurs de démêler cet écheveau.