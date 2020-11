© Copyright : DR

Dès l’annonce par la Direction générale de la météorologie de pluies atteignant 33 mm sur le grand Casablanca pour les journées de ce mercredi 25 et demain, 26 novembre 2020, Lydec s’est mise en situation d’alerte et a renforcé ses effectifs ainsi que ses moyens d’intervention sur le terrain.

Le délégataire casablancais a sorti les grands moyens pour faire face aux fortes précipitations qui s’abattront sur la métropole économique les 25 et 26 novembre. 358 agents, dont des cadres et des opérateurs d’intervention spécialisés dans l’assainissement, sont déployés, affirme un communiqué de Lydec. En outre, 233 unités (17 hydro-cureuses, 19 mini-cureuses, 58 pompes et motopompes, 132 fourgons et fourgonnettes, et 7 véhicules 4x4), ont été déployées. La capacité de son centre de relation clientèle a été augmentée pour traiter un nombre d’appels supérieur à la normale.

Lydec rappelle que ses équipes veillent, tout au long de l’année, au bon fonctionnement de plus de 6.400 km de réseaux d’assainissement liquide et mène plusieurs actions préventives pour entretenir les ouvrages et renforcer la capacité de transfert du système de collecte des eaux usées et pluviales.

Depuis le début de l’année, et dans le cadre de la maintenance préventive, Lydec a inspecté plus de 255 km de réseaux et procédé au curage de 446 km de celui-ci, ce qui a permis d’extraire plus de 27.000 tonnes de sédiments.