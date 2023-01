© Copyright : Fondation MAScIR

Les premiers tests de dépistage du cancer du sein et de leucémie produits au Maroc seront bientôt disponibles sur le marché, a affirmé Hassan Sefrioui, membre du comité d’administration de la Fondation MAScIR. Ces kits 100% marocains pourraient également être commercialisés dans d'autres pays africains.

Les premiers kits de tests de diagnostic du cancer du sein et de leucémie produits au Maroc seront disponibles sur le marché «d’ici quelques mois», a fait savoir Hassan Sefroui, membre du comité d’administration de la Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research (MASciR), rapporte «The Guardian» dans un article mis en ligne ce lundi 9 janvier 2023.

Le développement des kits de cancer est en cours depuis 2010 et les kits de diagnostic de leucémie ont déjà été utilisés au Maroc sur 400 personnes, a également déclaré Hassan Sefrioui, qui intervenait lors de la deuxième conférence internationale annuelle sur la santé publique en Afrique, tenue en décembre dernier à Kigali, au Rwanda.

La commercialisation desdits kits ne renforcera pas uniquement le dispositif de dépistage des cancers, mais permettra aussi, selon ce chercheur, de réduire significativement les coûts et les délais d’attente pour les patients. «Le prix d’achat du kit peut être le double du coût de sa fabrication locale», a indiqué le chercheur.

Et d’ajouter : «Auparavant, tous les échantillons devaient être envoyés en France pour analyse, prolongeant et retardant le traitement, mais avec des kits de test fabriqués localement, nous pouvons obtenir des résultats en quelques heures».

A l’instar des kits de dépistage du Covid-19 développés par la Fondation MASciR et qui ont été vendus au Sénégal, en Tunisie, en Côte d'Ivoire et au Rwanda, les tests de dépistage du cancer pourraient également être disponibles dans ces pays, ajoute ainsi Hassan Sefrioui.