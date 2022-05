© Copyright : MAP

Deux décès, 135 nouveaux cas de contamination et 72 guérisons ont été confirmés dans le Royaume, les 16 et 17 mai 2022. Les cas encore actifs s'élèvent à 743, alors que plus de 6,34 millions de personnes ont reçu la troisième dose. Le suivi de la pandémie, en chiffres.

Nouveaux cas de contamination, rémissions, nombre de dépistages effectués, vaccinations, etc. Pour en savoir plus sur l'évolution du coronavirus au Maroc, cliquez sur ce lien: https://covid.le360.ma.

Au Maghreb, l'Algérie ne communique pas le nombre de tests de dépistage, ce qui laisse penser que le nombre de contaminations est bien supérieur aux chiffres officiels. Le dernier bilan arrêté fait état de 3 cas de contamination. Le pays totalise 265.823 cas de contamination, dont 6.875 décès et 178.374 guérisons.

En Tunisie, 519 nouveaux cas de contamination et 16 décès ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays totalise 1.040.712 cas de contamination, dont 28.566 décès et 983.631 guérisons depuis mars 2020.

En Mauritanie, 18 cas de contamination ont été enregistrés, selon le dernier bilan disponible. Le pays comptabilise 58.871 cas de contamination au Covid-19, dont 982 décès.

Le Japon va recommencer à accepter en ce mois de mai des touristes étrangers de quatre pays à savoir les États-Unis, l'Australie, la Thaïlande et Singapour dans le cadre d'une expérimentation très encadrée, a annoncé mardi le gouvernement.

Ces touristes visiteront l'archipel dans le cadre de voyages organisés. Ils seront accompagnés de guides officiels et suivront des itinéraires fixés à l'avance. Ils devront par ailleurs avoir reçu trois doses vaccinales contre le Covid-19 et avoir souscrit à une assurance médicale privée, selon un communiqué de l'Agence japonaise du tourisme.

Le Japon s'était fermé aux visiteurs étrangers dès le début de la pandémie, et n'a commencé à lever ses barrières aux frontières que très récemment. Le pays accepte de nouveau des voyageurs d'affaires, des étudiants et des travailleurs étrangers notamment, mais avec des quotas d'entrée restreints qui ne dépassent pas 10.000 personnes par jour. Ce plafond devrait toutefois doubler à partir de juin, selon des médias locaux.

Avant la pandémie, le Japon misait de plus en plus sur le tourisme pour soutenir son économie. En 2019, il avait accueilli 31,9 millions de visiteurs étrangers, un nouveau record, et visait la barre des 40 millions en 2020, l'année où les Jeux olympiques de Tokyo devaient initialement se tenir. Cet objectif n'a pas été atteint pour cause de Covid-19 et les JO de Tokyo s'étaient finalement tenus à huis clos en 2021.

Le nombre de personnes atteintes de «fièvre» en Corée du Nord s'est élevé, jusqu’au lundi, à 1,48 million, rapporte mardi l'Agence centrale de presse coréenne (KCNA). Depuis l'apparition de cette fièvre dans le pays fin avril, plus de 819.000 patients se sont rétablis, tandis que 663.900 demeurent sous traitement médical, précise la KCNA, notant que 56 décès «liés à la fièvre» sont à déplorer.

Des mesures urgentes ont été prises pour assurer l'approvisionnement en médicaments, poursuit l’agence, faisant savoir que les membres des services de l'Armée populaire de Corée sont déployés au niveau des pharmacies de Pyongyang pour fournir des médicaments dans le cadre d'un service 24h/24. Les autorités ont également intensifié les campagnes de sensibilisation dans les médias et les laboratoires pharmaceutiques ont augmenté la production de médicaments, affirme la KCNA.

Depuis la fin du mois dernier, une fièvre dont la cause est «inconnue» se propage de manière explosive à travers le pays. Pyongyang avait par ailleurs annoncé, la semaine dernière, l'apparition du premier cas d'infection au Covid-19 dans le pays et a déclaré la mise en place d'un système de contrôle du virus d'urgence maximale.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a appelé à un contrôle plus strict des frontières et à la mise en place de mesures de confinement, demandant aux habitants d'empêcher complètement la propagation du virus malveillant en confinant totalement leurs quartiers dans toutes les villes et tous les comtés du pays. L'objectif est de contenir la propagation du coronavirus puis d'apporter les soins nécessaires aux patients infectés le plus rapidement possible afin d'éliminer les sources de contamination, avait déclaré Kim Jong Un.

La pandémie a fait officiellement au moins 6.286.925 morts dans le monde depuis fin décembre 2019. Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (1.026.527), devant le Brésil (664.830), l'Inde (524.201) et la Russie (377.571).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.