Braquage d’une banque à Berrechid, la police en état d’alerte Kiosque360. Une femme portant le voile islamique intégral et trois autres individus, ont tenté de braquer une agence bancaire. La tentative a échoué, les malfrats ont pris la fuite et la police les recherche. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

Digne d’un film Hollywoodien. L’agence d’une banque nationale a fait l’objet d’une tentative de braquage dans le centre-ville de Berrechid à la manière d’un film d’action. Jeudi dernier, la police locale, en alerte maximale depuis, n’avait toujours pas réussi à identifier les malfaiteurs, malgré la contribution active des services de lutte contre le crime organisé.



D’après le quotidien Al Akhbar, qui relate les faits dans son édition du week-end des 5 et 6 mars, quatre personnes encagoulées se sont introduites, en plein jour, dans l’agence située boulevard Mohammed V, dans cette agglomération voisine de Casablanca. Ils ont menacé l’agent de sécurité à l’entrée et terrorisé la directrice de l’agence. Cette dernière est parvenue à leur échapper, fuyant dans la rue, en criant et demandant de l’aide. Paniqués, les quatre malfrats se sont empressés de quitter les lieux. Un véhicule les attendait devant la porte de l’agence pour leur faciliter la fuite.

Une fois alertés, les services de police se sont déplacés sur les lieux. Ils ont bouclé le périmètre et les brigades de la police scientifique et technique ainsi que la police judiciaire ont entamé, immédiatement leurs investigations. Ils ont alors entrepris de relever les empreintes digitales et d’examiner les enregistrements des caméras de surveillance, aussi bien celles installées à l’entrée et dans les locaux de l’agence que celles installées dans la rue, dans le voisinage et qui peuvent avoir un angle de vue exploitable.

Les images montrent clairement une femme, ou supposée telle, portant le voile islamique intégral (niqab), accompagnée de trois hommes, s’introduisant de force dans l’agence. La femme, qui s’est révélée par la suite être un homme, s’est avancée la première pour que le vigile puisse lui ouvrir la porte. Une fois la porte ouverte, les trois autres compères ont fait irruption dans l’agence, obligeant, sous la menace, l’agent de sécurité à leur céder le passage.

La directrice qui observait la scène de loin a tout de suite compris ce qui était en train de se passer, poursuit le quotidien. Elle a donc réussi à se précipiter hors de l'agence et à demander de l’aide. Les caméras n’ont cependant pas permis d’identifier les malfrats. Les plaques minéralogiques du véhicule identifié ne sont d'aucune utilité aux enquêteurs puisque, d’après la base de données des services du ministère du Transport, elles ont été falsifiées.

Pour le moment, souligne le quotidien, le signalement du véhicule a été communiqué à toutes les brigades de police et de gendarmerie chargées de la circulation dans la ville et les principaux axes la desservant. Entre temps, des éléments de la brigade régionale de lutte contre le crime organisé, relevant de la préfecture de police de Settat, se sont déplacés sur les lieux pour appuyer les autres services chargés de l’enquête.