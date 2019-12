© Copyright : DR

Kiosque360. Les commerçant menacent de cesser de vendre des bonbonnes de gaz, suite à la décision du ministère de l’Intérieur d’interdire le stockage des bouteilles de gaz butane, pleines ou vides, devant les commerces. Les détails.

S'appuyant sur un communiqué du Syndicat national des commerçants et professionnels dont il dit avoir reçu copie, le quotidien arabophone Al Massae annonce, dans son édition de ce lundi 30 décembre, une probable perturbation de l’approvisionnement du marché en gaz butane. En cause, la décision du ministère de l’Intérieur d’interdire le stockage des bonbonnes de gaz devant les commerces. Cette décision a été prise en raison du danger que représente cette pratique courante. Mais elle n’est pas du goût des commerçants, qui menacent même de cesser de vendre ce produit, ajoute le média casablancais.

Les autorités locales auraient déjà commencé à libérer l’espace public des cages dédiées au stockage des bouteilles de gaz butane, et ce dans plusieurs villes du royaume. Or, "cette décision ne fera que créer d’autres crises, aucune solution de rechange n’ayant été proposée par le ministère de l’Intérieur", a déclaré au journal Hassan Salam, vice-président du Syndicat national des commerçants et professionnels. "S’obstiner à appliquer cette mesure poussera les commerçants à ne plus commercialiser de bonbonnes de gaz. Un produit qui ne leur laisse qu’une petite marge de bénéfice d’1,4 dirham", ajoute-t-il.

Toujours selon le syndicat, "les commerçants offrent un service aux citoyens en mettant à leur disposition les bonbonnes de gaz. On ne peut leur demander de les stocker à l’intérieur de leurs magasins car on les contraint, dès lors, à des frais supplémentaires pour installer les systèmes de ventilation".