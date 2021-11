La police judiciaire de Berkane a arrêté, mardi, un enseignant d’éducation islamique au Lycée Abou Lkheir pour le placer en garde à vue dans le cadre d’une enquête ouverte sous la supervision du procureur général du roi près la Cour d’appel d’Oujda. Cette enquête porte sur les faits reprochés à cet enseignant âgé de quarante ans, accusé de harcèlement sexuel sur ses élèves, dont il a tenté d'abuser à multiples reprises.

Cette affaire a éclaté suite à des plaintes déposées par les familles de quatre élèves auprès de la direction provinciale de l’Education nationale dans la ville de Berkane. Ces familles ont révélé, dans leurs plaintes, que les téléphones portables de leurs filles étaient constamment inondés de vidéos et de contenus pornographiques envoyés par l’enseignant mis en cause, rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 4 novembre.

Ces plaintes, précisent les sources du quotidien, ont servi de base pour diligenter une enquête administrative et recueillir les témoignages des élèves au sein de l’établissement scolaire. Les résultats de cette mission administrative ont poussé la direction provinciale de l’Education nationale à suspendre immédiatement l’enseignant en question et à saisir la police judiciaire de la ville.

L’enquête administrative a également montré que le mis en cause avait enregistré les numéros de téléphone de ses élèves en avançant à leurs familles qu’ils seraient utilisés à des fins de soutien scolaire et d’enseignement à distance. Or, il avait mis au point une base de données à des fins pornographiques, font remarquer les sources du quotidien. Et d’ajouter que, dès l’achèvement de l’enquête menée par les éléments de la police judiciaire de Berkane, l’enseignant mis en cause sera déféré devant le procureur général du roi près la Cour d’appel d’Oujda. Son procès démarre dans les prochains jours.