© Copyright : DR

Kiosque360. Un ancien président de commune à Benslimane serait impliqué dans la tentative d’assassinat de son successeur. Des caméras de surveillance ont filmé son acte de sabotage. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Les éléments du service judiciaire de la gendarmerie de Benslimane ont diligenté une enquête, ce vendredi 1er avril, concernant une tentative d’assassinat visant le président de la commune Ahlaf. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du week-end (2 et 3 avril), que les soupçons s’orientent vers l’ancien président de cette même commune ainsi que son fils. Le président visé a déposé une plainte auprès du procureur général du Roi près de la cour d’appel de Casablanca à laquelle il a joint une vidéo qui dénonce les suspects.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le président a été élu à la tête de cette commune le 8 septembre 2021. Il a hérité d’une voiture de service en mauvais état et l’a confiée à un mécanicien pour la réparer. Quand, quelques jours après, il l’a récupérée, il s'est mis au volant pour se diriger vers la ville de Benslimane. Après avoir roulé pendant quelques minutes, la voiture a commencé à se déporter à gauche et à droite et a failli faire une sortie de route avant qu’il ne puisse la maîtriser et la stopper net.



Le quotidien Assabah rapporte que le président est allé chez le mécanicien pour protester contre cette défaillance. En révisant la voiture, le mécanicien a découvert le sabotage. Il a alors visionné les caméras installées dans son garage pour découvrir que deux individus se sont introduits dans son local et ont ouvert le capot de la voiture pour inonder le moteur avec des petits clous. En visionnant les enregistrements, il est parvenu à identifier les deux intrus, qui se révèlent être l’ex-président de la commune Ahlaf et son fils.



Face à cette acte gravissime, le président actuel a déposé plainte contre les deux suspects pour tentative d’assassinat en y joignant l’enregistrement les incriminant et le témoignage du mécanicien.



Des sources du quotidien Assabah soulignent que l’échec de l’ancien président aux dernières élections l’a poussé à s’en prendre à ses adversaires politiques. Auparavant, il aurait condamné deux puits et confisqué des équipements publics privant ainsi les habitants d’eau pendant 20 jours.