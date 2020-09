© Copyright : Dr

Kiosque360. Les gendarmes de Benslimane ont interpellé, vendredi dernier, un trafiquant de drogue notoire qui faisait l’objet de 40 avis de recherche. Outre le trafic de psychotropes, l’accusé, qui sévissait dans une forêt avoisinante, était aussi poursuivi pour viol et séquestration d’une fille.

Les services de la Gendarmerie royale de Benslimane ont arrêté, dans la nuit de vendredi dernier, le baron de la drogue dénommé El Ouazzani, à l’intérieur d’une cabane située en pleine forêt «Dahr ben Amar». Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mardi 29 septembre, que l’accusé avait en sa possession 150 comprimés psychotropes et plusieurs plaquettes de résine de cannabis ainsi que deux couteaux et un portable.

Au moment de son interpellation, plusieurs de ses complices ainsi que d’autres trafiquants de stupéfiants ont pris la fuite. Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect faisait l’objet de plus de 40 avis de recherches locaux et nationaux, dont un lancé par la Gendarmerie de Benslimane concernant le viol et la séquestration d’une fille.

Lors de son arrestation, l’accusé était dans un mauvais état de santé suite à une violente bagarre qui l’avait opposé à ses rivaux dans le trafic de drogue. Les mêmes sources indiquent que les éléments de la Gendarmerie ont effectué un ratissage de la zone à la recherche de ses complices et ont procédé à une inspection préventive aux alentours de la cabane dans le but de trouver la jeune femme victime de viol et de séquestration.

Le quotidien Assabah rapporte que les investigations préliminaires ont montré que le baron de la drogue régnait en maître absolu dans la forêt, connue pour abriter un trafic de stupéfiants. Le suspect s’adonnait à la vente de psychotropes et employait plusieurs collaborateurs chargés de surveiller la zone et de lui faire part de tout mouvement des forces de l’ordre. Des sources autorisées indiquent qu’après son arrestation, l’accusé a été transporté vers l’hôpital provincial Hassan II de Benslimane où on lui a prodigué les premiers soins.

Etant donné la gravité des blessures qu’il avait reçues lors d’une sanglante bagarre avec des trafiquants rivaux, l'homme a été transféré à l’hôpital Ibn Sina de Rabat pour y être soigné. Il a été placé sous surveillance médicale et policière, sous la supervision du procureur du Roi près de la cour d’appel de Casablanca.