© Copyright : DR

KIosque360. Deux moukaddems exerçant dans une commune de la province de Béni Mellal ont été poursuivis par le procureur du Roi près du tribunal de première instance pour atteinte à la vie privée et diffamation.

Le procureur du Roi près du tribunal de première instance de Béni Mellal a décidé, mardi dernier, de poursuivre deux moukaddems pour atteinte à la vie privée et diffamation.



Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (6 et 7 novembre), que les deux mis cause avaient exploité des données du système informatique d’un centre de vaccination pour harceler plusieurs femmes via les réseaux sociaux. Les faits remontent au mois d’octobre dernier quand un enregistrement audio a été diffusé sur certains sites électroniques et sur les réseaux sociaux.

Un enregistrement où l’on entendait les deux individus échanger des propos indécents sur des femmes de la commune d’Ouled Youssef. Ils faisaient part de leur intention de harceler ces femmes en les contactant par téléphone pour les exploiter sexuellement. A travers leur discussion, il s’est avéré qu’ils avaient en leur possession les données personnelles que ces femmes avaient présentées lors de leur vaccination.



Le quotidien Al Akhbar rapporte que cet enregistrement audio s’est répandu comme une trainée de poudre au sein des habitants de la commune. Indignée, la population a organisé une marche de protestation pour condamner les auteurs de l’exploitation des numéros de téléphone des femmes et des filles à des fins malsaines. Les autorités provinciales ont alors ouvert une enquête qui a permis d’identifier les deux mis en cause, en l’occurrence les deux moukkadems, qui ont été suspendus.

Une décision qui a accéléré la procédure de poursuite judiciaire contre les deux auxiliaires d’autorité. Le parquet général a ordonné à la police judiciaire de mener une enquête préliminaire au sujet de l’enregistrement audio attribué aux deux moukkadems qui travaillent dans le caïdat Ouled Said El Oued dans la province de Béni Mellal. Une procédure ponctuée par la mise en examen des deux prévenus qui ont été poursuivis en état de liberté provisoire pour les chefs d’accusation d’atteinte à la vie privée et diffamation.