Kiosque360. Les gendarmes de Zaouiat Cheikh ont mis fin à la longue cavale d’un dangereux trafiquant de drogue qui faisait l’objet de 20 mandats d’arrêt à l’échelle nationale.

Les éléments de la gendarmerie royale de Zaouïat Cheikh, dans la province de Beni Mellal, ont arrêté un dangereux dealer surnommé "Mowgli" qui faisait l’objet de plusieurs mandats d’arrêt à l’échelle nationale. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mardi 19 octobre, que le suspect a donné beaucoup de fil à retordre aux gendarmes qui le traquaient depuis longtemps. Pourtant, les enquêteurs l’avaient localisé à maintes reprises, mais il réussissait toujours à déjouer leurs plans en prenant la poudre d’escampette.

D’ailleurs, son arrestation n’a pas été de tout repos puisqu’il a opposé aux forces de l’ordre une farouche résistance, alors même qu’il était encerclé de toutes parts. Le mis en cause a été finalement maîtrisé et conduit au siège de la gendarmerie où il a été placé en garde à vue sous la supervision du parquet général. Le prévenu a été surnommé "Mowgli" car, s’il ne vivait pas dans la jungle, il s’était réfugié loin de tout dans la montagne de Zaouïat Cheikh et ne descendait en ville, en catimini, que pour écouler de la drogue ou faire ses provisions.

Le quotidien Assabah rapporte que le mis en cause était considéré par les forces de l’ordre comme l’un des plus dangereux trafiquants de drogue qu’a connus la région. Il passait toutes ses journées caché dans les forêts et les montagnes, profitant des reliefs escarpés difficiles d’accès pour les non-initiés. Malgré les pièges que lui ont tendus les gendarmes, “Mowgli” a toujours réussi à passer entre les mailles du filet. Le suspect était si habile et si dangereux qu’il a fait l’objet de pas moins de 20 mandats d’arrêt à l’échelle nationale.

Mais les enquêteurs n’ont jamais perdu l’espoir de le coincer et ont continué à surveiller ses mouvements jusqu’au jour où ils ont appris qu’il allait descendre de la montagne pour s'approvisionner en produits alimentaires. Les gendarmes ont attendu qu’il se rende dans un point de vente pour l’encercler. Ce qui ne l’a pas empêché de leur résister violemment, avant de se rendre enfin. Sa longue cavale est bel et bien finie.