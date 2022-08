© Copyright : DR

Kiosque360. Les éléments de la Gendarmerie royale à Benguerir poursuivent leur enquête en vue de démanteler un réseau criminel spécialisé dans la falsification des documents administratifs autorisant la polygamie. Cet article est une revue de presse du quotidien Assabah.

De nouvelles méthodes frauduleuses pour épouser des mineurs ont été découvertes suite à l’interpellation du deuxième vice-président du Conseil communal de Benguerir. Ce dernier a été libéré à la suite de sa comparution, le 20 août dernier, devant le parquet général de Marrakech, rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du 23 août.

D’après le journal, les éléments de la Gendarmerie royale dans la province poursuivent leur enquête en vue de démanteler un réseau criminel, spécialisé dans la violation des lois du mariage et de la polygamie, en falsifiant les âges et en délivrant des documents administratifs autorisant la polygamie.

Cette affaire de falsification des âges a éclaté lorsqu’un dossier de divorce a atterri au tribunal de la famille à Benguerir. Les documents fournis ont réveillé les soupçons du tribunal qui s’est déclaré incompétent. Le dossier a ensuite été transféré au procureur général près la Cour d’appel de Benguerir qui a ordonné à la Gendarmerie royale d'enquêter sur cette affaire.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les documents soumis dans le cadre du dossier de divorce sont bel et bien falsifiés. La femme concernée par le divorce n’est pas une adulte mais bel et bien une enfant âgée de 15 ans, alors que l’acte de naissance joint à l’acte de mariage indique qu’elle a plus de 18 ans, rapporte le quotidien Assabah.

Pire encore, cette enfant de 15 ans a été mariée à un homme déjà marié. Celui-ci a eu recours à un document douteux l’autorisant à la polygamie, constate le quotidien. D’ailleurs, cette affaire a éclaté quand sa première épouse a découvert que son mari était marié à une deuxième femme à son insu.