Kiosque360. A Ben Ahmed, des charlatans adeptes de la «chasse au trésor» ont kidnappé une enfant et lui ont fait subir des rituels sordides. La fillette, qui souffre d’un strabisme et porterait un signe particulier sur la paume de la main, a été retrouvée inconsciente près d’un cimetière.

Dans les environs de la ville de Ben Ahmed, une bande criminelle qui s’adonne à la chasse au trésor et au charlatanisme a kidnappé une enfant pour l’exploiter dans des rituels. En effet, lors d’une opération d’«extraction de trésor» dans un cimetière avoisinant, la victime, d’abord séquestrée, a été soumise à une torture physique et morale. Des témoins ont indiqué que trois individus l’avaient violemment abordée, avant de la forcer à monter dans une voiture pour l’emmener vers une destination inconnue. C’est son grand-père qui s’est aperçu de son absence et a averti sa famille et le voisinage. Ces derniers se sont lancés rapidement à sa recherche et l’ont retrouvée inconsciente au bord de la route, à quelques encablures du cimetière.



L’enfant était dans un état lamentable et avait des égratignures sur les bras, plusieurs contusions sur le corps et des blessures au niveau des doigts. Lorsqu’elle a repris connaissance, la fillette a indiqué que les individus qui l’avaient kidnappée lui avaient tailladé les bras et les mollets à l’aide d’un couteau. Les charlatans lui ont, par la suite, éraflé les doigts pour recueillir du sang dont ils se sont servis pour dessiner différents signes sur son corps. Après ce sordide rituel, les trois criminels ont menacé leur victime de la tuer si jamais elle décidait de les dénoncer.

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du mardi 25 février, que ce n’est pas la première fois que cette fillette est victime de ce genre de kidnapping et de charlatanisme. L’année dernière, le même traitement lui avait été infligé par une bande de criminels et elle avait été retrouvée par sa famille dans un état tout aussi déplorable.

Les proches de l’enfant, qui ont donc subi un énorme choc pour la deuxième fois, ont vite alerté la gendarmerie royale. Une ambulance a transporté la fillette à l’hôpital, où les premiers soins lui ont été prodigués.

La famille a, par la suite, déposé une plainte auprès du procureur du roi près le tribunal de première instance qui l’a orientée vers la Cour d’appel de Settat, seule compétente pour ce type d’affaires. Les crimes de chasseurs de trésor se sont multipliés dans la région de la Chaouia où l’on kidnappe des enfants ayant un certain type de strabisme ou un signe particulier dans la paume de la main. Les charlatans croient dur comme fer que ces enfants, auxquels ils font subir des rituels sacrificiels, sont dotés d’un pouvoir exceptionnel.