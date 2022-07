© Copyright : AL MOURCHID / MAP

Kiosque360. Les statistiques de Bank Al-Maghrib (BAM), qui viennent d’être dévoilées, montrent que 2.1 millions de comptes bancaires n’ont pas été en mouvement depuis au moins un an. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Bank Al-Maghrib (BAM) vient de rendre publiques les statistiques relatives aux détenteurs de comptes bancaires-chèques et sur carnet, ouverts et gelés, et d’autres données sur le marché bancaire national.

Ainsi, à fin 2021, BAM a recensé l’ouverture de 2.3 millions de comptes bancaires, soit une hausse de 5% par rapport à l’année 2020. Les mêmes données ont révélé que 2,1 millions de comptes n’ont enregistré aucun mouvement depuis au moins une année, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 2 et 3 juillet.



Par tranche d’âge, les chiffres de BAM montrent que le taux de détention des comptes bancaires le plus élevé est chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Elle est suivie par la catégorie des 31 à 35 ans et des 36 à 40 ans avec 1,9 million de comptes bancaires pour chacune d’elles.



La moitié des clients des banques dispose d’un seul compte bancaire, 27.8% détiennent deux comptes, 12.8% possèdent trois comptes, 5.6% disposent de quatre comptes et ceux ayant cinq comptes et plus représentent 4.8%, précise la même source.



La banque centrale a précisé en outre, poursuit le quotidien, que 578.617 personnes ont ouvert leur premier compte bancaire en 2021, dont 45% sont des femmes: 24% sont âgées entre 21 et 25 ans et 15% entre 19 et 20 ans. Les MRE représentent 4% des nouveaux clients, ajoute la même source.



Et de préciser que le taux de détention (nombre de personnes ayant au moins un compte bancaire actif rapporté à la population) s’est établi à 53% à fin 2021, soit quasiment le même taux qu’en 2020. Les PP (personnes physiques) résidentes au Maroc ayant au moins un compte bancaire ouvert représentent 88.5% alors que le taux des PP marocaines résidentes à l’étranger est de 9,7%, indique la même source.