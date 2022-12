© Copyright : DR

VidéoLe prix des carburants à la pompe a reculé, ce jeudi 15 décembre 2022, pour se situer aux alentours de 14,05 dirhams le litre pour le diesel et 14,25 pour l’essence.

Après Afriquia, les stations-service Winxo et Petrom ont baissé leurs prix de près de 0,60 dirham pour le diesel et 0,20 dirham pour l’essence, une baisse jugée encore trop basse.

Dans l’ensemble, les automobilistes interrogés par Le360, ce jeudi 15 décembre 2022, à Casablanca, continuent d’espérer un retour aux tarifs d’avant crise, soit aux alentours de 10 dirhams pour le litre de diesel et 12 dirhams pour l’essence.

«Il faut que les prix redeviennent comme avant pour qu’on puisse s’en sortir. Ma consommation de carburant a presque doublé cette année. Au lieu de 100 dirhams, c’est 200 dirhams pour quelques jours. En plus, tout est cher et il n’y a pas que le carburant pour entretenir une voiture, on doit aussi payer la vignette, l’assurance, les coûts de maintenance...», regrette un automobiliste rencontré ce matin.

La nouvelle baisse est ainsi jugée insuffisante par les usagers de la route. Certains assurent même limiter leurs déplacements pour réduire leurs dépenses quotidiennes.

«Soixante centimes, ce n’est rien du tout. Nous avons beaucoup de mal à gérer nos dépenses depuis plusieurs mois, tout est devenu cher. J’essaie de minimiser au maximum mes déplacements pour m’en sortir. Je ne fais plus le plein depuis longtemps», témoigne un autre Casablancais.

Dans le détail, le prix du diesel affiché ce matin à Casablanca est de 14,05 dirhams chez Afriquia, 14,04 dirhams chez Winxo et 14,03 dirhams dans les stations-service Petrom. Pour les enseignes qui n’ont pas encore répercuté cette baisse, le prix du litre de diesel reste à 14,92 dirhams chez TotalEnergies et 14,86 dirhams du côté de Shell.

Le prix du litre d’essence affiché ce matin dans la métropole est de 14,49 dirhams chez Afriquia, de 14,29 dirhams chez Winxo et de 14,24 dirhams du côté de Petrom. Les stations TotalEnergies et Shell affichent respectivement 14,69 dirhams et 14,55 dirhams pour un litre d'essence sans plomb.

A noter par ailleurs que certaines stations-service Winxo et Petrom n’ont pas encore répercuté la nouvelle baisse à cause de la gestion de leur stock. Quant au prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume, il est encore plus élevé à cause du coût du transport.

Pour accompagner les professionnels du transport, le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé jeudi 17 novembre dernier, que le gouvernement avait décidé d’augmenter de 40% le montant des aides accordées aux professionnels du transport routier, en ce qui concerne le versement de la dernière tranche de ce soutien de l'Etat.

Sept vagues d'aides exceptionnelles aux professionnels du transport routier ont été débloquées à ce jour, dans l'objectif de préserver le pouvoir d'achat des ménages. Les aides directes mobilisées au cours de cette opération devraient, d'ici la fin de l'année, atteindre un montant de 5 milliards de dirhams.