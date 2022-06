© Copyright : DR

Kiosque360. Un jeune homme a trouvé la mort par noyade dans l'Oued Oum Er Rabia et un autre a été miraculeusement sauvé in extremis par la protection civile au niveau de la région de Settat. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Al Akhbar.

La tragédie des baignades mortelles a déjà commencé. Mardi, un jeune homme, âgé de 20 ans, a trouvé la mort par noyade à l'Oued Oum Er Rabia, au niveau de la zone d’Ouled Bouziri dans la province de Settat. Le bilan aurait été plus lourd si son compagnon, un jeune du même âge, n’avait pas été sauvé in extremis par les éléments de la protection civile avec l’aide d’autres jeunes de la région.

D’après les sources du quotidien Al Akhbar, qui rapporte l’information dans son édition du jeudi 9 juin, les deux jeunes, la victime et son compagnon, issus du douar Ouled Saîd Lakouassma, dans la commune Ouled Friha, poursuivaient leur scolarité au lycée Chafaî à Labrouj dans la province de Settat. Ils étaient venus se baigner avec d’autres jeunes dans le fleuve au niveau de Machraa Ben Abbou pour fuir la vague de chaleur qui sévit dans la région, mais la baignade a viré au drame. Alertés, les éléments de la protection civile ont repêché le corps inanimé du jeune homme, alors que son compagnon a été miraculeusement sauvé.

Le corps de la victime a été transporté à la morgue pour subir une autopsie afin de déterminer les circonstances exactes du drame, tandis que le rescapé a été évacué dans un état critique aux urgences de l’hôpital Hassan II de Settat. Les mêmes sources ajoutent que les éléments de la gendarmerie royale de la brigade de Settat ont diligenté une enquête sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les circonstances de cette baignade mortelle.

Ce drame, indique enfin le quotidien, a interpellé les différentes composantes de la société civile qui sont montées au créneau. Et d’appeler les autorités compétentes à tirer les enseignements nécessaires de ces drames pour créer des espaces de divertissement sécurisés et des parcs d’attraction divertissants pour les plus jeunes.