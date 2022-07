Baccalauréat 2022: Dakhla-Oued Eddahab enregistre le taux de réussite le plus élevé au Maroc, avec 89%

Des candidats à l'épreuve du baccalauréat, le 20 juin 2022 à Fès.

© Copyright : MAP

La région de Dakhla-Oued Eddahab a enregistré le taux de réussite des candidats scolarisés le plus élevé au niveau national, avec un taux de 89% au terme de la session normale et celle de rattrapage de l'examen national unifié du baccalauréat, au titre de l'année 2022, a annoncé l'Académie régionale d’éducation et de formation (AREF).