Kiosque360. La police judiciaire d’Azrou a interpellé, en début de semaine, un individu accusé d’avoir tenté de cambrioler une agence bancaire. Les investigations ont montré que cette tentative de vol par effraction a eu lieu à l’intérieur de la banque.

Les éléments de la police judiciaire d’Azrou ont arrêté, en début de semaine, un individu suspecté d’être impliqué dans une tentative de vol par effraction d’une agence bancaire. Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du week-end ( 1er et 2 mai), que le mis en cause a été déféré, jeudi dernier, devant le parquet général qui l’a placé en détention préventive dans la prison locale. Les faits remontent au lundi 19 avril quand les services de la police ont été informés de la tentative de cambriolage.

Une brigade de la police judiciaire ainsi qu’une équipe scientifique et technique se sont rendus à la banque où ils ont entamé les premières investigations. Les enquêteurs ont relevé les empreintes, les traces ainsi que les indices et ont visionné les enregistrements des caméras installées à l’intérieur et à l’extérieur de la banque.

Le quotidien Al Massae rapporte que les investigations ont montré que la tentative du vol par effraction a eu lieu à l’intérieur de l’agence bancaire. L’enquête technique et scientifique ainsi que les investigations sur le terrain ont permis d’identifier le suspect. Ce dernier a essayé de prendre la poudre d’escampette en quittant la ville à destination de Goulmima mais il a été interpellé lors de son passage devant un barrage de police.

Le mis en cause a été placé en garde à vue sous la supervision du parquet général pour determiner les tenants et les aboutissants de cette tentative de cambriolage. Après enquête, le prévenu a été présenté au juge d’instruction qui le soumettra à une enquête plus approfondie avant de le déférer devant la cour.