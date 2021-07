Autorisation de quitter le territoire marocain: mode d’emploi

Un avion de la compagnie Royal Air Maroc.

Avec la reprise des vols de et vers le Maroc, le 15 juin 2021, et la saison estivale, nombreux sont les Marocains désireux de voyager en dehors du territoire national. Or seules les personnes vaccinées et les citoyens porteurs d’une autorisation spéciale délivrée par les autorités y sont autorisées. Mode d’emploi.

Attirés par les offres alléchantes que proposent les agences de voyage sur certaines destinations, nombreux sont les Marocains désireux de passer leur vacances d'été en dehors du territoire nationale. Or, malgré la reprise des vols internationaux de et vers le Maroc, quitter le pays reste soumis à certaines conditions. Les personnes ayant été vaccinées sont autorisées à quitter le territoire national 15 jours après avoir reçu la seconde dose et sur présentation du pass vaccinal ainsi que des documents exigés pour l'entrer dans le pays de destination. En revanche, pour les citoyens marocains non vaccinés, la procédure est différente. Ces derniers devront justifier un motif impérieux et disposer d'une autorisation exceptionnelle délivrée par les autorités locales. Les motifs impérieux retenus pour l'obtention de cette autorisation sont les raisons de santé (rendez-vous médical), les raisons professionnelles ou encore la poursuite des études à l'étranger. Cette demande devra être formulée auprès de la division des affaires intérieures de la préfecture du lieu de résidence. En plus d'une demande écrite indiquant la destination, le motif impérieux ainsi que la date de départ, des pièces justificatives devront être ajoutées: une copie de la CIN, une copie du passeport, une copie du visa le cas échéant, ainsi qu'un document justifiant le motif impérieux. Sans cette autorisation, quitter le territoire sera impossible pour les citoyens marocains non-vaccinés.

Par Mehdi Heurteloup